Ľudí pobúrilo správanie sa Demi Moore na Zlatých glóbusoch, video sa šíri vo veľkom. Odkazujú, že bola mimoriadne drzá

Herečka Demi Moore zažiarila na Zlatých glóbusoch. Nielenže si odtiaľ odniesla ocenenie, ale na sociálnych sieťach sa šíri video, na ktorom sa teší z výhry. Hoci má široký úsmev na tvári, ktorý je pochopiteľný po takomto úspechu, ľudia sa viac ako na jej výraz zamerali na to, čo sa deje v pozadí videa.

Herečka z filmu Duch sa zapísala do histórie, keď si prevzala svoj vôbec prvý Zlatý glóbus a na pódiu predniesla skutočne srdcervúci prejav. „To som naozaj nečakala. Práve teraz som v šoku,“ začala, ako uviedlo CNN. „Robím to už dlho, asi vyše 45 rokov, a toto je prvýkrát, čo som niečo vyhrala ako herečka, a som taká pokorná a vďačná.“

Úplne ju odignorovala

Demi získala ocenenie za výkon v hororovom filme Substancia (The Substance). Bolo to pre ňu naozaj výnimočné, keďže priznala, že po čase začala vnímať ocenenia ako luxus, ktorý jej nie je dovolené získať, no účinkovanie vo filme, ktorý mal premiéru minulý rok, to zmenilo. „Potom sa mi na stôl dostal tento čarovný, odvážny, neštandardný, absolútne bláznivý scenár s názvom Substancia a vesmír mi povedal, že ešte nekončíš,“ povedala herečka.

Ako však informuje portál Boredpanda, hoci bol pre Demi tento moment naozaj čarovný a nemohla sa dočkať, kým sa o svoju radosť podelí, zdá sa, že mala v tomto okamihu viac vnímať svoje okolie. V nešťastnom videu, ktoré sa šíri na sociálnej sieti, totiž úplne odignorovala podnikateľku a hviezdu reality šou Kylie Jenner.

Fanúšikovia poukázali na to, že Kylie Jenner pôsobila medzi hollywoodskymi hviezdami veľmi nepatrične a celý tento moment bolo až trápne sledovať.

Trápna interakcia Kylie Jenner a Demi Moore počas odovzdávania Zlatých glóbusov sa rýchlo stala virálnou a ľudia sa nahrnuli do komentárov, aby prezradili, aké náročné bolo pozerať toto video a necítiť sa trápne namiesto Kylie. Podnikateľka sedela pri stole nielen so svojím priateľom Timothéem Chalametom, ale tiež s herečkami Elle Fanning a Monicou Barbaro. Práve s Elle sa Kylie rozprávala, keď k ich stolu dobehla nadšená víťazka Demi a rozhodla sa podeliť o svoju radosť s blond herečkou, ktorú láskyplne objala.

Zatiaľ čo Kylie sa podľa všetkého snažila pridať k oslavám a kričala „Gratulujem!“, víťazka Zlatého glóbusu sa len krátko pozrela jej smerom. Navyše neskôr prijala gratuláciu od Timothéeho, ktorého chytila za ruku a Kylie tak úplne obišla.

„Ignorovanie Kylie ma núti chcieť si pozrieť Zlaté glóbusy,“ smial sa jeden komentujúci. Ďalší sa zas bavil na hviezde reality šou: „Kylie sa tak veľmi snaží byť súčasťou, haha.“ Niekto iný zas napísal: „Na tú interakciu Demi Moore a Kylie Jenner sa tak ťažko pozeralo.“

V komentároch sa tiež objavil súcit a ďalší odkaz znel: „Je mi tak ľúto Kylie. Všetci tam vyzerajú, akoby mali nulový záujem sa s ňou baviť.“

„Povedzme si pravdu, tam, odkiaľ pochádzam, ak prídeš k niečiemu stolu, pozdravíš každého, kto tam je, a je jedno, či ho poznáš alebo nie. Jednoducho, nie je pekné to neurobiť… ale to je len môj názor,“ napísala zas ďalšia komentujúca.