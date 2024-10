Lidl zavádza ďalšiu novinku, chce ňou vypočuť preferencie svojich zákazníkov. Krokom sa zjednotil s Kauflandom

K marketingovým stratégiám najväčších obchodných reťazcov už dlhé roky patria aj papierové letáky. Ľuďom boli spravidla doručované až domov a ponúkali aktuálny prehľad výhodných cenových ponúk a zliav. Už vlani sa niektoré reťazce rozhodli ich distribúciu obmedziť – medzi ne patril aj Lidl. Teraz v tejto súvislosti prichádza s ďalšou zmenou.

Nemecký reťazec sa v posledných rokoch rozhodol myslieť aj na ekologický aspekt svojho pôsobenia, pričom postupnými krokmi zredukoval výrobu a distribúciu tlačených papierových letákov. Tie boli umiestňované napríklad v inej tlači, ale tiež pravidelne chodili do schránok domácnostiam po celom Slovensku. Ako teraz informujú tvnoviny.sk, Lidl sa v oblasti letákov rozhodol pre ďalšiu zmenu.

Kým doteraz vychádzali do obehu letáky dvakrát do týždňa, najnovšie to bude už iba jeden. Konkrétne ten celotýždňový. Doplnkový štvrtkový leták už Lidl vydávať nebude, čím sa v podstate zjednotil s Kauflandom, ktorý patrí pod rovnakú materskú skupinu. Podľa komunikačného oddelenia spoločnosti ide o reakciu na potreby a preferencie zákazníkov, ktorí uprednostňujú takýto variant.

Hovorkyňa spoločnosti zároveň potvrdila, že v kamenných predajniach sa v súčasnosti nachádzajú dva druhy letákov. „Jeden s týždennou ponukou potravinového sortimentu a druhý, rovnako s ponukou na týždeň, je zameraný na spotrebný tovar,“ uviedla Adriána Maštalircová. Vo všeobecnosti však Lidl razí stratégiu digitálnych letákov, ktoré sú dostupné v aplikácii, no zasiela ich aj ako newsletter do e-mailu či Whatsappu.

Od tohto roka zvolilo podobnú cestu aj Tesco. Ročne tak dokáže ušetriť približne 1 700 ton papiera. Okrem toho ekológii pomáhajú aj takzvané elektronické cenovky, ktoré v posledných rokoch do predajní implementovali prakticky všetky veľké reťazce. Téme sme sa bližšie venovali v tomto článku.