Lekári ostali v šoku. Muža svrbelo oko, vytiahli mu z neho tucet živých lariev

Muža neznesiteľne svrbelo oko. Dokonca natoľko, že to už nevedel vydržať a rozhodol sa vyhľadať lekársku pomoc. Avšak to, čo objavili lekári na pohotovosti, nik nečakal. Mužovi sa v oku hemžilo tucet lariev.

To, že niekoho svrbí oko, ešte nemusí vôbec nič znamenať. 53-ročného muža z Francúzska však oko niekoľko hodín svrbelo tak neznesiteľne, že sa napokon rozhodol zájsť na pohotovosť a dobre urobil. Ako totiž informuje štúdia publikovaná v časopise The New England Journal of Medicine, hemžili sa v ňom larvy muchy ovčej.

Podľa portálu Live Science muž priznal, že sa v ten deň venoval záhradkárčeniu v blízkosti farmy, na ktorej majitelia chovajú kone a ovce. Zrazu pocítil, ako ho niečo podráždilo v oku. Keď lekári muža vyšetrili, ostali v šoku. V oku sa mu totiž hemžili drobné priehľadné larvy. Tie sa nachádzali najmä v oblasti rohovky a spojivky.

Lekárom neostávalo nič iné, len za pomoci špeciálnych klieští po jednom všetky larvy z mužovho oka odstrániť. Mucha ovčia (Oestrus ovis) je druh muchy vyskytujúcej sa po celom svete, spôsobuje u oviec parazitickú infekciu. Podľa lekárov mal muž tú smolu, že sa mucha rozhodla naklásť larvy práve do jeho oka napriek tomu, že zvyčajne napáda ovce.

Ak by sa muž neliečil, mohlo by to viesť k poškodeniu rohovky. Našťastie, kontrolné vyšetrenie o 10 dní neskôr ukázalo, že muž je celkom v poriadku a nemusí sa obávať žiadnych trvalých následkov.