Kvôli krívaniu trpel bolesťami, natáčanie bolo pre Laurieho peklom: 10 vecí o seriáli Dr. House, o ktorých ste nevedeli

Ak máte radi seriály z prostredia medicíny, dnes už naozaj máte na výber veľa možností a na svoje si príde každý. Medzi tie najznámejšie, v rámci ktorých lekári riešia zdanlivo nevyriešiteľné prípady, patrí jednoznačne Dr. House. Tieto veci ste ale o ňom možno nevedeli.

Ako píše web Screenrant, House sa dostal na televízne obrazovky v roku 2004 a každý týždeň ponúkal komplikované postavy a nové záhady, ktoré bolo treba rozlúštiť. Fanúšikovia sa k nemu pravidelne vracali, aby sledovali, ako sarkastický, brilantný a nespoločenský doktor House rieši nečakané prípady a orientuje sa v sociálnych záležitostiach nemocnice.

V článku sa dozviete aj: koľko zarábal Hugh Laurie za epizódy;

ako natáčanie seriálu ohrozilo jeho zdravie;

čo fanúšikov seriálu poriadne nahnevalo;

prečo mal Laurie výčitky svedomia.

Natáčanie bolo pre Hugha Laurieho nočnou morou

Hugh Laurie hral Housea tak dobre a presvedčivo, že to pôsobilo ako ľahká úloha, ale opak bol pravdou. Sám priznal, že dlhé hodiny natáčania boli pre neho nočnou morou. Mal temné dni, kedy mal pocit, že niet úniku. Mal silnú pracovnú morálku, nikdy nevynechal deň natáčania a nikdy nemeškal. Občas si ale predstavoval, aké by to bolo, keby sa mu cestou na pľac stala nehoda a mohol by si dopriať pár dní voľna.

Palička na nesprávne strane

Na to, že bol House lekárom, používal paličku na nesprávnej strane. Podľa webu Screenrant mal poranenú pravú nohu a práve na tej strane sa pri chôdzi opieral aj o paličku. Ak by si ale chcel uľaviť od bolesti, musel by sa o paličku opierať na ľavej strane. Mimochodom, krívanie malo pre Laurieho nepríjemné následky. Po 8 sériách s tým jednoducho nevedel prestať, a keď sa ozvala klapka pri akomkoľvek inom diele, automaticky začal opäť krívať. Avšak už po niekoľkých sériách priznal, že kvôli krívaniu trpí bolesťami kolena a bedra.

Mal byť na vozíčku

Tvorcovia od začiatku vedeli, že hlavná postava bude mať nejaké poranenie, no neboli si celkom istí, ako sa toho majú chopiť. Uvažovalo sa nad tým, že House bude vozičkár. Ten by ale Houseovu postavu v konečnom dôsledku príliš obmedzoval. Jednou z možností bola aj výrazná jazva, do tej by ale museli investovať viac peňazí pri tvorbe mejkapu. Nakoniec sa rozhodli pre palicu a krívanie, ale oba ďalšie nápady v seriáli aj tak použili. Houseova zjazvená noha bola občas na obrazovkách viditeľná a v jednej epizóde House kvôli stávke používal invalidný vozík.

Najsledovanejší seriál na svete

V roku 2008, teda len 4 roky po tom, ako seriál odštartoval, sa stal podľa portálu Elle tým najsledovanejším seriálom na svete (v kategórii fikcia). Za rok si ho zaplo 81,8 milióna ľudí. Po 8 rokoch vysielania získal House dva Zlaté glóbusy, päť cien Primetime Emmy, Teen Choice Award a Peabody Award. House sa tiež stal najsledovanejšou seriálovou hlavnou postavou na svete. Seriál sa stále vysiela v desiatkach krajín po celom svete a prostredníctvom streamovacích služieb si stále získava nových fanúšikov.

Výčitky svedomia

Otec Hugha Laurieho bol veľmi dobrým lekárom. Ako píše web Factinate, herec mal vždy výčitky, že sa stal falošnou verziou svojho vlastného otca a dostával oveľa lepšie zaplatené ako jeho otec. Kým počas natáčania prvej série zarobil 50 000 dolárov za epizódu (viac ako 46 000 eur), vo finálnej sérii táto suma narástla na viac ako 700 000 dolárov za epizódu (vyše 653 000 eur). Mimochodom, House v seriáli nevie, kto je jeho otcom, ukáže sa totiž, že to nie je muž, ktorý je ženatý s jeho matkou a vychovával ho.