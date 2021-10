Kvôli aféram si založil cirkev, dve z manželiek dal sám popraviť. Henrich VIII. prišiel k trónu úplnou náhodou

Dejiny nám ukazujú, že v priebehu storočí sa na tróny jednotlivých krajín dostávali niekedy menej a niekedy viac kontroverzné osobnosti. Takým bol aj anglický trón. Pri pohľade na týchto panovníkov by sme mohli nájsť viacero diskutabilných postáv. Jednou z nich bol aj Henrich VIII., známy okrem iného aj záľubou v popravovaní svojich manželiek. Aj keď by sa mohlo zdať, že začal od prvej a potom takto postupoval, nebolo to tak.

Dokonalé vzdelanie

Henrich VIII. z rodu Tudorovcov sa narodil 28. júna 1491 v Londýne. Keďže bol druhorodený syn kráľa Henricha VII. a Alžbety z Yorku, bol vychovávaný na duchovný život. Následníkom trónu mal byť totiž jeho starší brat Arthur.

Henrich bol energické dieťa, často nevyspytateľný. Mal veľké služobníctvo, dokonca aj chlapca na bičovanie, ktorý bol trestaný za to, keď malý Henrich urobil niečo zlé.

Mal však zabezpečené výborné vzdelanie, hovoril plynulo francúzsky, španielsky a latinsky, napísali Webnoviny vo faktoch o jeho živote.

Zobral si manželku brata

Henrich VIII. nepočítal s tým, že bude kráľom. Jeho brat Arthur sa už vo veku 15 rokov zosobášil s Katarínou Aragónskou. Po niekoľkých mesiacoch však obidvaja ochoreli vysoko nákazlivou chorobou známou ako potivá horúčka (sudor anglicus). V tom čase bola epidémia tejto choroby a zomreli na ňu tisíce ľudí. Arthur napokon chorobe podľahol a zomrel 2. apríla 1502. Aj keď historici uvažujú, že Arthur nemusel zomrieť na potivú horúčku, ale aj na tuberkulózu či dokonca mor, jedno bolo isté – následník trónu je mŕtvy, na jeho miesto nastupuje mladší brat.

Katarína Aragónska takmer tiež zomrela na rovnakú chorobu ako Arthur, napokon však akoby zázrakom vyzdravela. Nastali problémy s venom, ktoré mal Henrich VII. vrátiť. Dohodlo sa preto, že Katarína si zoberie za manžela Arthurovho mladšieho brata Henricha VIII., vojvodu z Yorku, ktorý bol od nej o 5 rokov mladší.

Aby bolo manželstvo vôbec možné, musel ho povoliť pápež. Katarína vyhlásila, že je panna a že manželstvo s Arthurom nebolo nikdy naplnené.

Kráľ a kráľovná

V roku 1509 zomiera Henrich VII. na tuberkulózu. 11. júna 1509 boli 18-rončý Henrich VIII. a Katarína Aragónska zosobášení, a o 13 dní na to boli vo Westminsterskom opátstve korunovaní. Katarína bola španielska princezná, dcéra Ferdinanda II. Aragónskeho a kráľovnej Izabely I. Kastílskej

Hneď po korunovácii dal zatknúť neobľúbených ministrov a tí boli popravení. Bola to výstraha pre tých, ktorí by mu chceli stáť v ceste. Inak však bol Henrich VIII. vzdelaný človek a kráľovský dvor bol centrom vedy a umenia.

Bol to zbožný človek, podporovateľ Vatikánu, v roku 1521, teda štyri roky po uverejnení 95 téz Martina Luthera proti cirkvi, vydal Henrich VIII. knihu, ktorá útočila na Luthera. Pápež Lev X. mu za ňu udelil titul obrancu viery.

Problémy v raji

Každý panovník, a Henrich VIII., nevynímajúc, chcel mať potomka, ideálne syna, ktorý by prebral a zachoval rod. Katarína mu porodila troch synov, tí sa však buď narodili mŕtvi alebo zomreli niekoľko týždňov po narodení. 18. februára 1516 porodila zdravé dievča – Máriu. O rok Katarína potratila a na ďalší rok sa jej narodilo dievčatko, ktoré však po pár dňoch zomrelo. Spolu tak bola s Henrichom VIII. tehotná až šesťkrát, z toho prežila iba Mária.

Henrich VIII. pochopil, že od Kataríny Aragónskej nedostane mužského následníka. Neskôr stretol mladú a charizmatickú Annu Boleynovú. Tá však odmietala byť iba kráľovou milenkou, chcela byť kráľovnou.

Kráľ sa preto pokúšal anulovať manželstvo s Katarínou u pápeža, s tým, že manželstvo Kataríny a Arthura bolo predsa naplnené. Pápež bol však v tom čase väznený Karolom V., ktorý bol proti anulovaniu.

Moc Ríma v Anglicku slabla a hoci Henrich VIII. nebol s Katarínou právoplatne rozvedený, predsa mal s Annou Boleynovou svadbu. V tom čase už bola tehotná a neskôr mu porodila dcéru Alžbetu.

Keďže Rím odmietal legitimovať rozvod, Henrich VIII. v roku 1534 založil anglikánsku protestantskú cirkev, ktorej sa stáva hlavou.

Popravy manželiek

Henrichovi VIII. začala však Anna veľmi rýchlo liezť na nervy. Odmietala byť podriadenou a nemal rád jej neustálu podráždenosť a hnev. Už koncom roka 1534 zisťoval, ako by sa s ňou mohol rozísť bez toho, aby sa musel vrátiť ku Kataríne. Keď Anna v roku 1536 potratila syna, Henrich vyhlásil, že manželstvo bolo aktom čarodejníctva. Anna bola zadržaná, obvinená z cudzoložstva a odsúdená na smrť. Na jej žiadosť bola popravená sťatím, uvádza Tudor Place.

Už deň po poprave sa Henrich zasnúbil s Janou Seymourovou. Tá mu porodila mužského následníka trónu, princa Eduarda, budúceho kráľa Eduarda VI. 12 dní po pôrode však Jana v dôsledku infekcie zomrela.

Po dvoch rokoch sa Henrich zosobášil s Annou Klévskou. Z dohodnutého manželstva bol však sklamaný, lebo nebola vôbec taká pekná, ako mu ju opisovali a ukazovali na obrazoch. Po polroku manželstva preto Anna požiadala o anulovanie manželstva.

Už v tom čase bol Henrich zahľadený do 19-ročnej Kataríny Howardovej. Bol ňou uchvátený a čoskoro nasledoval sobáš. Ani ten netrval dlho a začali sa objavovať správy o tom, že Katarína mala viacero milostných pomerov. Na základe dôkazov bola neskôr popravená, v tom čase mohla mať podľa niektorých prameňov iba 18 rokov.

Poslednou manželkou bola Katarína Parrová. Nezhody v oblasti náboženstva takmer viedli k jej poprave, no napokon sa podriadila a zlepšila vzťahy Henricha s jeho dcérami Máriou a Alžbetou.

Henrich a Katarína

Henrich počas svojej vlády dal údajne popraviť až 72-tisíc ľudí. Nemal problém popravovať ministrov, vysokopostavených ľudí a ani svoje manželky. Paradoxne, manželka, ktorá mu spôsobovala politické problémy a kvôli nej sa odvrátil aj od Ríma, Katarína Aragónska, jeho vyčíňanie prežila.

Katarína Aragónska zomrela v roku 1536, teda iba pár rokov po opustení Henrichom VIII. Hovorilo sa, že ju mohol nechať otráviť Henrich či Anna Boleynová, keďže pri balzamovaní mala Katarína čierne srdce. To bolo pravdepodobne dôsledkom nádorového ochorenia, na ktoré Katarína zomrela, keďže už niekoľko mesiacov pred smrťou sa cítila veľmi zle a tušila, že sa blíži koniec.

Katarína však až do svojej smrti bola mnohými považovaná za právoplatnú anglickú kráľovnú, keďže vynútený rozvod z Henrichom VIII. nebol všeobecne prijatý. Pochovali ju v Peterboroughskej katedrále s obradom pre princeznú, nie však pre kráľovnú, ktorou de facto bola.

Katarína ožije na obrazovkách

Ak vás zaujímajú dejiny Anglického kráľovského dvora a hlavne zaujímavého života Kataríny Aragónskej, sledujte seriál Španielska kráľovná na stanici Epic Drama.

V dvojsériovom príbehu podľa románov Philippy Gregoryovej sa sleduje cesta Kataríny Aragónskej, ktorá prichádza do Londýna ako dcéra španielskeho kráľovského páru, aby sa tam vydala. Keď Arthur zomrie, nastáva kolotoč dramatických udalostí a jej vzťah s Henrichom.

Seriál Španielska princezná nielen rozpráva príbeh z anglickej histórie, ale ukazuje relevantný príbeh, v ktorom dominujú ženy a rozpráva tiež o predsudkoch voči zahraničným prisťahovalcom.

Španielsku kráľovnú uvidíte v premiére na kanáli Epic Drama už 27. októbra o 21:00.