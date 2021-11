Krave narežú žilu, potom pijú litre krvi s mliekom. Najtučnejší muž v tomto kmeni je považovaný za najkrajšieho

Svet je krásny najmä vďaka svojej pestrosti. Kam sa pozriete, všade iné zvyklosti, iná kultúra. Kým niektorí ľudia nedajú dopustiť na bryndzové halušky, iní milujú boršč. Kým v jednej kultúre je ideálom krásy štíhla žena a svalnatý muž, v kmeni Bodi muži súťažia o to, ktorý z nich bude ten najtučnejší.

Pijú krv s mliekom, maslom a medom

Členovia kmeňa Bodi (pôvodne sa nazývali Me´en, no keďže oslavujú krásu tela, prijali prezývku Bodi) žijú v Etiópii neďaleko rieky Omo. Ako informuje portál Ibiene, živia sa najmä chovom dobytka a pestovaním plodín. Kravy však nechovajú kvôli mlieku či mäsu, ba práve naopak, sú to pre nich posvätné zvieratá a za bežných okolností ich nezabíjajú.

Čerpajú z nich ale krv, ktorú vyvolení muži následne pijú spolu s mliekom, medom a s maslom, aby v krátkom čase čo najviac pribrali. Ostrým šípom alebo hrotom sekery sa krave do žily urobí malá ranka, z ktorej sa nechá vytekať krv. Keď jej ženy nazbierajú do bambusových nádob dostatok, rana sa uzavrie hlinou. Pýtate sa, prečo by niekto pil kravskú krv a prečo by chcel rýchlo priberať?

Muž by mal už hneď ráno naraz vypiť aspoň 2 litre zmesi krvi a mlieka a musí tak urobiť rýchlo. V etiópskych horúčavách sa totiž krv rýchlo zrazí a stane sa nepožívateľnou. Okrem toho, kto by predsa chcel piť krv plnú húfov múch. Nie každý to však dokáže a stáva sa, že muži obsah svojho žalúdka okamžite vyvrátia. To sa však považuje za známku slabosti. Prvú dávku im ženy prinášajú počas východu slnka. Tu to však nekončí, ak chce muž pribrať, musí sa kŕmiť pravidelne a čo najviac.

Čím je muž tučnejší, tým lepšie. Veľké telo znamená v tomto kmeni nielen krásu, ale aj prosperitu. Aby svoj cieľ, teda stať sa čo najtučnejším, dosiahli, nielenže pijú krv, ale po dobu 6 mesiacov žijú v drobných chatrčiach izolovaní od zvyšku kmeňa. Každého súťažiaceho nominuje jeho rodina. Musí to byť slobodný muž ochotný pre nový fyzický zjav niečo obetovať. Po celý ten čas muž nesmie mať sex a aj akýkoľvek iný pohyb je povolený len v minimálnej miere. Z chatrče by nemali vychádzať takmer vôbec, píše portál Daily Mail. Tu nevyhráva ten, kto je najbohatší, ale ten, kto je najviac odhodlaný.

Po zvyšok života sú oslavovaní ako hrdinovia

Po 6 mesiacoch muži napokon svoje chatrče opúšťajú a idú sa so svojím zjavom predvádzať pred zvyškom kmeňa. Ten, ktorý vyhrá titul najtučnejšieho muža z celého kmeňa, sa už na zvyšok života stáva všetkými oslavovaným hrdinom. Každý chce byť ako on, obdivujú ho všetky deti a ženy si z radov víťazov vyberajú manželov. Ceremónia, v rámci ktorej sa víťaz vyberá, sa nazýva Ka’el a v preklade znamená oslava tučných mužov.

Oslavuje sa väčšinou v júni (závisí to od toho, v akej fáze sa práve nachádza Mesiac), čo je pre členov kmeňa Bodi začiatok nového roka. Ako informuje portál Guardian, v deň, kedy muži môžu konečne chatrče opustiť, potrú celé svoje telo hlinou a popolom. Chýbať nesmie ani dekorácia v podobe náramkov či čeleniek. Tie sa často vyrábajú napríklad z mušlí a pestrých korálok. Potom sa spoločne vyberú k posvätným stromom, okolo ktorých spoločne krúžia a pochodujú celé hodiny. Pre mužov to vzhľadom na ich nadobudnutú váhu (neraz svoju hmotnosť aj zdvojnásobia) nie je jednoduchá cesta. Okrem toho, pol roka predsa boli takmer bez pohybu. Niektorí preto pochod zvládnu len s veľkým vypätím síl.

Samozrejme, počas pochodu sú mužom opäť nápomocné ženy, ktoré ich po celý ten čas kŕmili. Tentoraz im však nepodávajú krv a mlieko, ale vodu a alkohol, aby sa osviežili. Niektorí to však nechcú vzdať až do posledného momentu a krv popíjajú aj cestou k posvätným stromom. Počas ceremónie mužov pozorne sleduje skupina rozhodcov. Okrem toho, ako píše portál LAD Bible, mužov pozorujú aj ženy, ktoré počas ceremónie dostanú príležitosť vybrať si manžela. Nie je totiž jedno, akým spôsobom sa ukladá váha na tele muža. Ideál krásy je, ak je brucho nafúknuté a zadok pevný. Ak má muž mäkké a trasľavé telo, nie je to považované za atraktívne a taký nemá šancu vyhrať.

Hrozí, že tradícia už čoskoro zanikne

Ako spomíname, v kmeni Bodi sa kravy za bežných okolností nezabíjajú, Ka’el je však špeciálna príležitosť. Keď sa podarí vybrať toho najtučnejšieho muža, ceremónia sa zakončuje tým, že sa za pomoci obrovského posvätného kameňa zabije jedna z kráv.

Starešinovia kmeňa následne preskúmajú obsah žalúdka a krv kravy, aby z nich vyveštili budúcnosť a zistili, či sa kmeňu v nasledujúcom období bude dariť. Po tom, čo sa oslavy skončia, sa muži vracajú k svojim bežným životom. Jedia však striedmo, aby sa kilogramov navyše a nafúknutého brucha zbavili. Samozrejme, ich cieľom nie je byť štíhly. Zhadzujú však kilogramy dovtedy, kým sa vo svojej koži opäť necítia pohodlne. Aj keď ale veľké brucho po niekoľkých týždňoch zmizne, muž, ktorý bol ten najtučnejší, ostáva hrdinom už do konca svojho života.

Nepotrvá dlho a rodiny opäť vyberajú nezadaných mužov, ktorí strávia celé mesiace v izolácii a budú popíjať krv a mlieko. Tradície kmeňa Bodi sú však ohrozené. Etiópska vláda totiž plánuje na územie, kde žije nielen tento kmeň, ale aj niekoľko ďalších, presídliť najmenej 300 000 ľudí z rôznych kútov krajiny. Aj keď je jasné, že kmene sa svojich tradícií nebudú chcieť vzdať dobrovoľne, je otázne, čo im budúcnosť prinesie, píše Joey L.