Kontroverzný nebinárny spevák Sam Smith: Prešiel si krutou šikanou, jeho odvážne klipy poburujú hlavne homofóbov

Britský umelec sám seba označuje ako nebinárnu osobu – cíti sa byť mužom rovnako ako ženou. Aj keď si na oslovení nezakladá, považuje za potrebné o tom otvorene hovoriť. O svojej sexuálnej orientácii vedel už od útleho detstva a homofóbia spojená so šikanou ho sprevádzali počas celého života.

*na základe rozhovorov vychádzame z toho, že samotnému spevákovi neprekáža zámeno on, preto je v článku opisovaný v mužskom rode

V článku sa dozviete: prečo ho v detstve šikanovali;

ako prerazil v hudobnej kariére;

aký odkaz fanúšikom cez hudbu posúva;

prečo sa označuje ako kontroverzný.

Meno slávneho interpreta sa vďaka novému albumu opäť dostáva do širšieho povedomia. Spolu s výbornými singlami prichádza aj kontroverzia, ktorou je Sam Smith známy. Na novom albume Gloria nájdeme trinásť skladieb a asi najznámejšou je Unholy, ktorú momentálne rotuje v playlistoch väčšina slovenských rádií.

So šikanou sa stretával už v detstve

Sam Smith sa narodil v máji 1992 v Londýne, no svoje detstvo prežil v grófstve Cambridgeshire. Ako uvádza Britannica, podporu svojho speváckeho talentu mal u oboch rodičov. Zapôsobiť na nich mal údajne piesňou My Love Is Your Love od Whitney Houston. Prakticky počas celého štúdia ho sprevádzala hudba, keď pôsobil v rôznych zboroch, ale aj jazzových kapelách. Bohužiaľ, okrem hudby bol jeho život spojený aj so šikanou.

Jeho prvým veľkým problémom sa v detstve stala orientácia. Ako uvádza Tell Tales, Sam vedel o svojej orientácii už keď mal 4 roky a približne v tom istom čase to identifikovala aj jeho mama. Keď mal 10 rokov, údajne ho s homosexualitou konfrontoval jeho spolužiak a Smith priznal, že je gay. Vzhľadom na spoločnosť, v ktorej žijeme, nie je ťažké si predstaviť, akú náročnú mladosť spevácka hviezda mala.

Podľa portálu Huff Post si mal Sam Smith prejsť aj šikanou, ktorá súvisela s jeho vzhľadom. Podľa dostupných informácií mal trpieť gynekomastiou a musel podstúpiť kozmetický zákrok. Okrem toho ho počas celého života trápi obezita, kvôli ktorej si v mladosti tiež prežil svoje. Šikanu voči svojej osobe Sam zvládol najmä vďaka veľkej podpore rodiny a blízkych priateľov.

Hudba bola terapiou

Hudba v mnohých prípadoch nepomáha prekonať náročné obdobie len poslucháčom, ale aj samotným interpretom. Sam Smith od začiatku svojej kariéry tvoril veľmi úprimné výpovede, ktorými si získal srdcia fanúšikov po celom svete. Veľkú kariéru odštartovala účasť na singloch Latch, kde spolupracoval s Disclosure a La La La, kde asistoval producentovi s menom Naughty Boy.

Ak sa v kariére interpretov hovorí o prelomovej skladbe, u Smitha to jednoznačne bude balada Stay With Me, ktorá svojho času ovládla hudobné rebríčky po celom svete. Úprimné vyznania na jeho debutovom albume znamenali vytvorenie špecifického podpisu, aký by sme u väčšiny umelcov len márne hľadali. Smith prerazil, no ako neskôr vo viacerých rozhovoroch priznal, v tejto etape ešte nebol sám sebou.