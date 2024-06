Konečne sa okúpete v obľúbenej vodnej nádrži: Je napustená na 80%, sezóna začína už túto sobotu, chystajú prekvapenie

Letnú sezónu na vodnej nádrži Ružiná v okrese Lučenec otvorí v sobotu (22. 6.) deň otvorených dverí. Vodohospodári pre verejnosť sprístupnia aj podzemné priestory vodnej stavby, ktorá prešla v uplynulých rokoch rozsiahlou rekonštrukciou.

V súčasnosti je priehrada napustená na 80 percent a po piatich rokoch je pripravená aj pre rekreantov. TASR o tom informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák.

Deň otvorených dverí na vodnej stavbe Ružiná sa koná pri príležitosti 50. výročia jej uvedenia do prevádzky. Podujatie má byť súčasne aj otvorením prvej letnej sezóny po niekoľko rokov trvajúcej rekonštrukcii. Vodohospodári plánujú v sobotu pre verejnosť v čase od 9.00 do 15.00 h sprístupniť aj podzemné priestory priehrady.

Sprístupnia podzemné časti priehrady

„Návštevníci budú môcť vstúpiť do podzemných častí vodnej stavby ako aj do veže, ktorá sa vyníma nad hladinou vody. Zároveň si návštevníci môžu pozrieť priestory a areál doškoľovacieho zariadenia,“ priblížil Bocák s tým, že pripravené budú aj viaceré aktivity pre deti či občerstvenie. Dodal tiež, že pre parkovanie budú môcť návštevníci využiť okraj príjazdovej cesty k vodnej stavbe.

Vodnú nádrž Ružiná v roku 2019 úplne vypustili, dôvodom bola rozsiahla rekonštrukcia. „Po 45 rokoch prevádzky vodnej stavby si zub času začal vyberať svoju daň na technickom stave jednotlivých objektov, a to betónových a kovových konštrukcií, ako aj na ovládacích prvkoch, ako sú uzávery na jednotlivých potrubiach. V prípade nerealizácie opravy by hrozilo, že vodná stavba by nebola funkčná a prevádzkyschopná a bolo by potrebné jej vypustenie z dôvodu ohrozenia bezpečnosti priehrady ako aj územia pod priehradou,“ vysvetlil Bocák.

Vodnú stavbu Ružiná vybudovali v rokoch 1969 až 1973, do prevádzky ju uviedli v roku 1974. Účelom priehrady s rozlohou 170 hektárov a celkovým objemom viac ako 15 miliónov metrov kubických je sploštenie povodňovej vlny, vyrovnávanie nerovnomerných prietokov v Budinskom a Krivánskom potoku, akumulácia vody pre zabezpečenie povrchovej vody pre priemysel a poľnohospodárstvo či využitie hydroenergetického potenciálu v malej vodnej elektrárni. Priehradu verejnosť využíva aj na rekreáciu a rybolov.