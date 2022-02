Koľko toho ovládate o meste New York? Pozor, tento kvíz zvládne len ten, kto sa v meste dokonale vyzná

Marihuanu na rekreačné účely a mačku vlastniť môžete. Zaujímavé je, že okrem trúbenia (kým nejde o stav ohrozenia) je nelegálnych množstvo iných, zaujímavých vecí. Do problémov sa môžete dostať, ak napríklad vlastníte fretku, prechádzate cez park po jednej ráno či predávate psie či mačacie chlpy. Legálne nie je ani flirtovať (áno, za flirtovanie vám skutočne hrozí pokuta do výšky 25 dolárov) alebo usporiadať bábkové divadlo v okne svojho domu. Nemali by ste tiež hádzať guľu do niekoho hlavy za účelom zábavy či fotiť si selfie s tigrami. My sa pýtame na to, ktorí individuáli doviedli mesto k zavedeniu podobných pravidiel.