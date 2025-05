Klamala, že má rakovinu, príbuzným naservírovala jednu z najtoxickejších húb sveta: Neprežili, jej tanier odlišoval detail

Máte radi huby? Ak áno, opatrnosť je vždy namieste a pokiaľ si nie ste na 100 % istí, že sú bezpečné, radšej ich nekonzumujte ani nezbierajte. Nebezpečné môžu byť aj pokrmy z húb, ktoré pripravil niekto iný. Dôkazom je prípad Erin Patterson, ktorá svojím kulinárskym počinom pripravila o život troch ľudí.

Možno ste aj vy súčasťou facebookových skupín, kde sa ľudia delia o rôzne recepty, rady či triky do kuchyne. Patrila medzi nich aj 50-ročná Austrálčanka Erin Patterson. Ako píše Mail Online, na prvý pohľad nenápadná žena sa napríklad len niekoľko týždňov pred osudným dňom podelila o radosť z toho, že si zadovážila sušičku na zeleninu. Vtipkovala, že s ňou pôjde do miestneho supermarketu, aby zredukovala váhu zeleniny predtým, ako ju kúpi.

Na sociálnej sieti tiež priznala, že svojim deťom nenápadne pridáva sušené huby rozomleté na prášok takmer do každého jedla. Dokonca ich primiešavala aj do čokoládových koláčov a chválila sa, že deti vôbec nič netušili.

