Kim Čong-un ešte nikdy nebol taký chudý. Na bizarnej vojenskej prehliadke ľudia pochodovali v Covid oblekoch

Ľudom neunikne ani ten najmenší detail, všimnú si aj to, keď má na sebe vodca náplasť alebo trochu schudol. Tentoraz ľudí opäť zaujalo, že má Kim Čong-un očividne o pár kilogramov menej, ale aj zvláštna slávnosť, ktorej súčasťou boli zástupy ľudí v oranžových ochranných oblekoch a plynových maskách.

Promenáda v ochranných oblekoch a plynových maskách

Severná Kórea usporiadala vojenskú prehliadku pri príležitosti 73. výročia založenia komunistického štátu, jej súčasťou však neboli žiadne balistické rakety, informuje portál BBC. Namiesto toho si prizerajúci sa mohli pozrieť zástupy ľudí v oranžových ochranných oblekoch a plynových maskách, ale aj traktory či hasičské autá. Samozrejme, nesmel chýbať ani ohňostroj. Okrem prehliadky ochranných oblekov sa ľudia mohli tešiť aj na lídra. Výrazne pochudnutý Kim Čong-un totiž v dave ľudí rozdával úsmevy a objímal deti.

Takéto slávnosti môžu pripadať mnohým ľuďom zvláštne. Krajina sa totiž zmieta v ekonomickej kríze, pandémia zapríčinila akútny nedostatok potravinových zásob. Niektorí ľudia sa nazdávajú, že prehliadka ochranných oblekov znamená, že Severná Kórea vytvorila špeciálnu jednotku, ktorej úlohou je zastaviť šírenie koronavírusu, aj keď stále prevládajú tvrdenia, že krajina nemá ani jediného nakazeného pacienta. Podľa WHO bolo otestovaných takmer 40 000 ľudí, vrátane zamestnancov zdravotníctva, ktorí mali príznaky podobné chrípke. Všetky testy však údajne mali negatívny výsledok.

North Koreans put hazmat suits on for parade https://t.co/bJM9VxnPRE — BBC News (World) (@BBCWorld) September 9, 2021

Krajinu trápi ekonomická kríza, za 12 mesiacov je to však už tretia slávnosť

Takéto prehliadky majú zvyčajne dva účely. Jedným z nich je svetu ukázať, aké zbrane má krajina k dispozícii. Druhým dôvodom je snaha získať si podporu domáceho obyvateľstva v náročných časoch. Je to spôsob, ako posilniť morálku, rozveseliť ľudí ohňostrojom a ukázať, aká je krajina silná, aj keď v niektorých jej častiach ľudia celé dni nemajú čo do úst.

V Pchjongjangu sa za posledných 12 mesiacov konali už 3 takéto slávnosti, čo je na Severnú Kóreu nezvyčajné. Okrem toho, takéto zhromaždenia stále predstavujú značné riziko, najmä vzhľadom na to, že sa ich zúčastňujú nezaočkovaní ľudia bez rúšok. Zdá sa však, že Kim Čong-un má riziká zrátané a napriek všetkému mu to za to stojí.

Dostali zákaz zúčastniť sa budúcoročných olympijských hier

Najdôležitejším politickým a ekonomickým spojencom je pre Severnú Kóreu Čína, tá krajine dodáva zásoby jedla, paliva či hnojiva. V januári minulého roka však Severná Kórea hranice s Čínou uzavrela, údajne preto, aby sa za ne nedostali ľudia nakazení koronavírusom. Okrem toho, odmietla 3 milióny dávok vakcín, ktoré Čína ponúkla.

Tu však problémy nekončia. Ako informoval portál The Guardian, Severná Kórea dostala od Medzinárodného olympijského výboru zákaz zúčastniť sa Zimných olympijských hier, ktoré sa budú konať už budúci rok v Pekingu. Je to údajne trest za to, že krajina nevyslala olympijský tím na hry v Tokiu. Urobila tak údajne kvôli strachu z koronavírusu.

Za istých podmienok sa však športovci, ktorí sa kvalifikujú, budú môcť olympijských hier zúčastniť ako jednotlivci. Zimných hier v roku 2018 sa zúčastnilo 10 severokórejských športovcov. Do Soči v roku 2014 neprišiel ani jeden a hier vo Vancouveri sa v roku 2010 zúčastnili dvaja športovci.