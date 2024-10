Jeseň je v plnom prúde: Prvý októbrový deň budú sprevádzať slnečné lúče, už zajtra však príde zlom. Napadne aj sneh

S utorkom prichádza nový mesiac a s ním aj typické októbrové počasie. Po pomerne chladnej, na niektorých miestach až mrazivej noci, je pred nami chladný deň, ktorý však bude sprevádzať slnečné počasie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje portál iMeteo, noc, počas ktorej sme prechádzali zo septembra do októbra, sa niesla v duchu prízemných mrazov. Na niektorých miestach Slovenska klesli teploty až na -5 °C.

Typický jesenný deň

Ráno krajinu zahalila hmla, aktuálne však už na väčšine územia svieti slnko. Aj keď je pred nami „štipľavý“ deň, ktorý pripomína, že sa nachádzame v druhej tretine jesene, väčšinu času ho budú sprevádzať slnečné lúče. Postupne by mala od juhozápadu pribúdať oblačnosť.

Najvyššie denné teploty sa dnes budú pohybovať medzi +10 až +18 °C. V horských oblastiach a v nadmorskej výške 1 500 metrov bude približne +6 °C.

Dnes nie sú očakávané zrážky a ani silný vietor. Už zajtra však príde zlom a počasie sa zhorší. V stredu by mal do našej oblasti udrieť frontálny systém spojený s vypĺňajúcou sa tlakovou nížou so stredom nad Nemeckom.

Spolu s ním prídu prehánky, na niektorých miestach aj dážď a na hrebeňoch Tatier dokonca aj sneh. Pripravte sa aj na výrazné ochladenie.