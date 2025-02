Henrieta Mičkovicová odhalila svoj recept na šťastný vzťah. S Alexandrom sú spolu už 20 rokov, toto je ich tajomstvo

Mnohí považujú sobáš za prirodzený krok vpred vo vzťahu, ktorý trvá už niekoľko rokov a je takmer bezproblémový. Pre známu slovenskú herečku, ktorú si mnohí pamätajú ako seriálovú Zuzanu z Paneláku, je to však úplne inak. Tá tvorí pár už 20 rokov s Alexandrom Bártom, s ktorým je šťastná aj bez toho, aby podstúpila formality v podobe svadby. Očividne nepovažuje za úspech a dôkaz lásky vzájomné „áno“ pred viacerými ľuďmi, ale fakt, že im to klape a iskrí to medzi nimi už také dlhé obdobie.

Sú živým dôkazom toho, že na potvrdenie lásky nie sú potrebné papiere. Stačí, že si vychutnávajú nezabudnuteľné chvíľky i po dlhých rokoch vzťahu. Hoci mnohé páry bojujú so stereotypom a ochladnutím, zdá sa, že oni dvaja sú stále zaľúbení až po uši, čo sa dalo vycítiť aj z rozprávania herečky, ktorá prezradila v relácii Zuzany Vačkovej Zvedavá Zuza, čomu vďačí za šťastný a dlhodobý vzťah.

Prečo im to klape?

V súčasnosti, keď sa mnohé páry rozchádzajú aj pre bežné maličkosti a pevné dlhoročné vzťahy už nie sú také časté ako kedysi, získava na pozornosti obľúbená umelkyňa Henrieta Mičkovicová a jej partner a herec, ktorý taktiež zahviezdil v Paneláku Alexander Bárta, ktorí tvoria nerozlučnú dvojicu už dve dekády. Herečka mala priam rozžiarené oči, keď moderátorke relácie rozprávala o svojom harmonickom vzťahu.

Ako spočiatku podotkla, musia chcieť obaja, aby to medzi nimi vychádzalo a bolo všetko v poriadku. „My sme sa spoznali, keď som mala 36 rokov, čiže som už mala niečo za sebou,“ povedala Henrieta, ktorá následne odtajnila, čo je kľúčom šťastného vzťahu. Aspoň u nej to zafungovalo.

„Okrem prvotnej príťažlivosti boli dôležité aj tie základné hodnoty. Hlavne, keď sme ochotní o nich diskutovať. Ja som večný optimista. Je to o pestovaní vzťahu nielen z jednej strany, ale z obidvoch. Dobre som si vybrala, lebo môj partner má záujem, aby ten vzťah pretrval. Ja som napríklad zabudla, že máme 20. výročie, on nie,“ prezradila a zároveň sa priznala, aký dôležitý dátum jej vyfučal z hlavy. „On je v tomto úžasný, že si to pamätá, ja som lajdák,“ pokračovala a doplnila, aké bolo príjemné, že ju prekvapil kyticou a pritom vedel, že na to zabudla. „Ja som najskôr ani netušila, prečo tá kytica,“ uviedla s úsmevom.

Prešli si skúškami