Harabin sa stále cíti ako „víťaz“ prezidentských volieb. V relácii vysvetlil, prečo si to myslí

Stále je presvedčený, že voľby vyhral. Hosťom relácie Na telo PLUS bol Štefan Harabin. Ten neúspešne kandidoval za prezidenta pred piatimi rokmi, keď zvíťazila Zuzana Čaputová a o post hlavy štátu sa bude uchádzať aj v najbližších voľbách.

Moderátor Michal Kovačič dával Harabinovi otázky, ktoré dostal od divákov, upozorňuje portál TV Noviny.

Harabina sa diváci pýtali napríklad na použitie štátnej vlajky ako obrusu, ďalej na jeho výrok, ktorý povedal tesne pred vojnou na Ukrajine, že Rusko nemá dôvod ju napadnúť, ale tiež sa pýtali aj na to, koľko migrantov stihol napočítať v električke v Bratislave, čo bola opäť narážka na jeden z jeho výrokov.

Iný divák sa ironicky opýtal, ako Harabin hodnotí svoje prvé funkčné obdobie, keďže po voľbách za prezidenta sa preslávil výrokom, v ktorom tvrdil, že on vyhral.

Harabin na to odpovedal, že vzhľadom na to, že nemal ani jeden bilbord, že nebol kandidátom oligarchov ani peňazí, tak že vyhral. Tiež tvrdil, že ak by sa hlasy prepočítali, tak by sa zistilo, že by voľby vyhral.