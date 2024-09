Halle Berry zverejnila odvážne fotografie a schytala za ne dávku kritiky. Ľudia jej odkazujú, že je na to už stará

Spočiatku si vyslúžila pochvaly, no postupne začalo pribúdať viac negatívnych reakcií. Reč je o Halle Berry, ktorá nedávno zverejnila na Instagrame fotografie v odvážnych šatách. Ľudia sú pobúrení jej outfitmi, v ktorých sa ukázala. Vraj na to nemá vek.

Hoci má oscarová herečka tesne pred 60, vek nebol prekážkou pre nafotenie čierneho čipkovaného outfitu, či trblietavých priesvitných strieborných šiat. Išlo o fotografovanie pre magazín Marie Claire, kde dokonca na obálke pózovala hore bez, ako sa uvádza na Brightside. V článku sme vás tiež informovali, akým kvetinovým kúskom v 3D dizajne herečka oslnila.

Negatívne komentáre od ľudí

Halle Berry má top figúru, ktorú by jej mohli závidieť pokojne aj dvadsiatničky. Hoci vyzerá výborne, podľa mnohých ľudí by sa mala krotiť. Jej outfity vyvolali diskusiu na internete, kde sa ozvali tiež kritici, podľa ktorých bolo oblečenie nevhodné.

„Si na to príliš stará,” znel komentár jedného fanúšika. Týmto to však ani zďaleka neskončilo. „Nerozumiem, prečo niektoré ženy cítia potrebu byť polonahé. Nemali by sme byť objektom na predvádzanie sa. Predpokladá sa, že sa vyrovnáme mužom, čo znamená, že si vážme to, aké sme, než to, ako vyzeráme,“ napísala ďalšia fanúšička. „Nie je to prehnané?“ nechápe ďalší fanúšik, podľa ktorého je to príliš.