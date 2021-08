Gröhling vysvetlil, aký režim čaká školy od 2. septembra. Zdôraznil najdôležitejšie pravidlá pre žiakov a rodičov

Začiatok školského roka sa blíži, ohniská medzi žiakmi budú veľkým rizikom. Školy sa otvoria už o pár dní, a to 2. septembra. Ráta sa s tým, že sa otvoria všetky školy a aj všetky stupne. Ďalšie informácie doplní minister školstva Branislav Gröhling budúci týždeň.

Šéf rezortu školstva však priblížil, že od budúceho školského roka nebudú školy zatvárané na základe jeho rozhodnutia alebo rozhodnutia ministerstva školstva, ale na základe rozhodnutí regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Tie o opatreniach na jednotlivých školách rozhodnú na základe aktuálnej situácie

Žiaci by sa mali prioritne vzdelávať prezenčne, aby sa mohli stretávať s učiteľmi a rovesníkmi v školách. Školy nechcú zatvárať plošne, ovplyvniť to však môže variant delta, upozornil minister.

Podmienky od 2. septembra

Skomplikovať začiatok školského roka môže návrat rodičov zo zahraničia. Gröhling upozornil na platnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva. Rodičia musia mať na vedomí to, že ak nie sú očkovaní, musia ísť aj s deťmi do 14-dňovej karantény.

Ak majú rodičia dieťa nad 12 rokov a nie sú očkovaní, riadia sa podľa pravidiel ÚVZ a idú do karantény. Na 5. deň ide toto dieťa na PCR test a ak bude výsledok negatívny, končí mu karanténa.

Druhá možnosť je, ak má dieťa menej ako 12 rokov. Vtedy sa postupuje podľa toho, či sú rodičia očkovaní alebo nie. Takéto dieťa má výnimku z karantény jedine vtedy, ak rodičia sú zaočkovaní. Ak očkovaní nie sú, celá rodina ide do 14-dňovej karantény. Zaočkovaných je len 20 % detí.

Gröhling už teraz informoval o mestách, kde budú niektoré triedy na školách zrejme zatvorené veľmi skoro. Ide o školy v mestách Gelnica, Košice, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Poprad, Svidník, Kysucké Nové Mesto, Poltár, Vranov Nad Topľou, Humenné. Zaočkovanosť detí aj učiteľov je tu veľmi nízka, hrozí, že ohniská prepuknú rýchlo a školy sa budú musieť zatvoriť.

3 základné pravidlá

Gröhling predstavil 3 základné pravidlá, ktoré budú musieť školy, žiaci a aj rodičia dodržiavať a rešpektovať.

Školy sa už nebudú zatvárať plošne, v COVID automate sú školy otvorené v každej farbe, v prípade pozitivity sa zatvoria individuálne triedy z rozhodnutia ÚVZ

Na nástup do škôl nie je potrebný test

Pri pozitívnej osobe a karanténe sa riadime vyhláškami ÚVZ, týka sa to najmä toho, kto a kedy ide do karantény

Fungovanie škôl

Pri nástupe do škôl sa budú posielať automaticky financie na bezpečné spustenie škôl. Školy dostanú 5 eur na žiaka aj zamestnanca, materské školy dostanú 5 eur na zamestnanca a 150 eur na celú školu. Využiť sa môžu na dezinfekciu, ochranné pomôcky a podobne. Financie prídu automaticky do 31.8.

Čo sa týka ZŠ (1. aj 2. stupeň) a špeciálnych škôl, pri nástupe sa umožní jednorazové, bezplatné a dobrovoľné testovanie kloktacími testami. Testovanie bude prebiehať od 2. až do 5. septembra, určené je pre všetkých, aj zaočkované deti. Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá tri a viac po sebe nasledujúcich dní, rodič predloží škole „písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Test pri nástupe do škôl povinný nebude.

Počas školského roku budú školy fungovať s tzv. samotestami. Pôjde o antigénové testy s krátkymi tyčinkami, ktoré budú školy poskytovať, ak bude záujem. Na jedno dieťa bude prislúchať 25 testov. Objednávať ich budú samotné školy. Testovať sa môžu deti aj doma s pomocou rodičov. Platiť budú, samozrejme, štandardné hygienické pravidlá, ktoré školy už poznajú.

Rodič môže ospravedlniť žiaka najviac na 5 po sebe idúcich dní. Ak by toto ospravedlnenie rodič zneužíval, žiakovi môžu hroziť komisionálne skúšky. Nárok na OČR je len vtedy, ak sa zatvorí celá trieda, nie ak rodič ospravedlní žiaka. Ak bude pozitívny žiak v triede, celá trieda ide do 14-dňovej karantény a prechádza na dištančné vzdelávanie.

Riaditeľ nebude môcť zatvoriť celú školu, zatvárať bude len individuálne triedy, ak sa tam vyskytne pozitívny prípad. Do karantény idú len tí, čo boli v kontakte s pozitívnou osobou 2 dni pred pozitívnym testom. Keď bude mať dieťa pozitívny test v piatok, do karantény idú všetci, čo s ním boli v kontakte od stredy. Do karantény nepôjdu očkované deti alebo tie, čo prekonali koronavírus v posledných 180 dňoch. Ak bude ale celá trieda doma, vzdelávajú sa aj tak dištančne.

Šanca, že sa deti nenakazia, je veľmi nízka

Dokumenty budú dostupné na stránkach ministerstva, rovnako tam bude aj školský semafor. Deti budú v školách nosiť rúška, v horších fázach sú povinné respirátory. Minister neodporúča organizovanie škôl v prírode, akcií, lyžiarskych, stužkových a podobne. Ak ju škola zorganizuje, riadi sa podmienkami o hromadných podujatiach.

Čo sa týka internátov pre špeciálne, stredné a základné školy, ubytovanie bude umožnené všetkým žiakom, ktorí sa budú vzdelávať prezenčne. Vysoko sa odporúča testovanie alebo očkovanie. Pri vysokých školách si to každá škola nastaví sama. Povoliť môžu napríklad len ubytovanie skupine OTP, a teda očkovaným, testovaným a tým, čo prekonali koronavírus.

Pediatrička a odborníčka Elena Prokopová povedala, že šanca, že sa dieťa nenakazí, je nízka. Ak však nezastavíme život v štáte, čo už nikto nechce, pravdepodobnosť nákazy je vysoká. Školy však spravia všetko pre to, aby sa prenos spomalil a aby bolo riziko čo najnižšie. Je dôležité, akú nálož dieťa dostane a aj to, ako sa bude ďalej správať ako infikované. Či napríklad budú dodržiavať karanténu po dovolenkách alebo po kontakte s pozitívnou osobou. Aj preto sú rúška povinné, minimalizujú riziko nákazy.

Správu aktualizujeme.