Google experimentuje s novými smart okuliarmi a smart tetovaniami. Ľudské telo premenia na touchpad

Vďaka smart tetovaniam, s ktorými v súčasnosti známy gigant experimentuje, to bude možno už čoskoro realita. Jednou z noviniek sú aj holografické okuliare, ktoré budete môcť spárovať so svojim smartfónom.

Ako informuje portál Daily Mail, známy gigant Google vyvíja v spolupráci s nemeckou Saarland University nové vychytávky, medzi ktorými sú napríklad smart tetovania SkinMarks. Tie po aplikácii dočasne premenia pokožku na touchpad. Súčasťou smart tetovaní je vodivý atrament. Drobný papierik sa následne aplikuje na bočnú časť prstov alebo na kĺby. Akonáhle je smart tetovanie na pokožke, dokážu senzory rozoznať pohyby, ktoré rukami a prstami vykonávame, ak chceme na displeji smartfónu odoslať správu alebo si prezerať fotografie. Podľa tvorcov by smart tetovanie malo ľuďom uľahčiť komunikáciu s technológiami.

SkinMarks can be applied to fingers or parts of the hand that we control with instinctive fine motor skills, so using the sensors through a bend of the finger or a squeeze of the fist could become like second nature. https://t.co/nR8FuURWZo

