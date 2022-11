Fotky smartfónom ako zo štúdia? Fotograf Lukáš Kimlička odporúča tieto tipy

Postačí ti na to smartfón a osvedčené tipy odborníka z brandže. Profesionálny fotograf Lukáš Kimlička si do štúdia zobral namiesto zrkadlovky nedávno zvoleného kráľa smartfónovej fotografie model Mate 50 Pro od Huawei a otestoval, či sa dá fotiť mobilom aj profesionálne. A to najlepšie? Lukáš prihodil aj zopár užitočných rád, ako si profi fotky ako zo štúdia vieš hravo vyčariť aj ty.

Na test si novú vlajkovú loď Mate 50 Pro od Huawei zobral profesionálny fotograf Lukáš Kimlička. Ako modelku si na pomoc zavolal speváčku Moniku Bagárovú a spolu sa vrhli na test jeho fotografických možností.

Fotí ako profík

Pokiaľ ide o samotné fotenie, smartfóny dnes disponujú niekoľkými režimami, ktoré fotoaparát automaticky prednastavia a jediné, čo ostáva urobiť, je už len stlačiť spúšť. Na výber máš z niekoľkých profesionálnych režimov, vrátane režimu Portrét, Makro, Monochromatic, Noc, či režimu Ultra-Wide Angle, ktoré si vyskúšal aj sám fotograf, Lukáš Kimlička, ktorý si na pomoc do štúdia ako modelku prizval krásku Moniku Bagárovú. Dvojica spolu strávila kreatívne poobedie, počas ktorého vytvorili naozaj úchvatné fotografie, o ktorých by len ťažko niekto uhádol, že boli vytvorené smartfónom a nie profesionálnym fotoaparátom.

Selfies na úrovni portrétov

Podľa Lukáša je alfou a omegou fotenia portrétov práve svetlo. Ak chceš mať peknú fotku, musíš mať jednoducho dostatok svetla. “Dobrým tipom je v tomto prípade postaviť sa oproti oknu alebo inému svetelnému zdroju,” prízvukuje Kimlička. Následne už ostáva len zapnúť režim Portrét, ktorý ma prednastavené všetky dôležité parametre na mieru tak, aby vznikol dokonalý snímok na počkanie. Ak to ale chceš posunúť ešte o level vyššie, stačí si v telefóne vybrať režim PRO a všetky parametre si upraviť podľa vlastných potrieb, navrhuje známy fotograf.

Na čierno-bielo

“Ak chceš vyskúšať niečo nové, vyskúšaj režim monochromatickej fotografie”, radí odborník z brandže. Tento režim automaticky nastaví optimálne vyváženie čiernej a bielej, vďaka čomu vieš aj z obyčajnej fotografie vyčarovať dokonalé umelecké dielo.

Nočné potulky

V prípade, že na fotografovanie v obyčajnom režime nemáš dostatok svetla, Lukáš odporúča siahnuť po režime Noc. “Vďaka nočnému režimu sú fotografie dostatočne presvetlené a bez zbytočného šumu. Tento režim všetko nastaví za nás, a my vďaka tomu získame svetelne ideálnu fotografiu,” necháva sa počuť fotograf.

Ako na širokouhlý objektív?

Zlaté pravidlo fotenia znie: Ak máš málo priestoru alebo fotíš v stiesnených podmienkach, využi širokouhlý objektív. Týmto pravidlom sa, samozrejme, riadi aj sám Lukáš. Dokonca ho odporúča využívať aj napríklad pri fotení celej postavy modelky tak, ako to využil on pri fotení krásnej Moniky Bagárovej. “Ak fotíš celú postavu, foť vždy zospodu, vďaka čomu bude mať modelka dlhšie nohy,” radí Lukáš.

Dá pozor na detaily

Ak chceš na fotografii zachytiť tie najmenšie detaily, zvoľ na fotoaparáte režim Makro alebo Supermakro. “Pomocou tohto režimu dosiahneš detailné fotky zblízka, či už rastlín, hmyzu, alebo môžeš byť kreatívny ako ja a vyskúšať si to s modelkou,” dodáva na záver Lukáš Kimlička.

Dokonalý Mate

Smartfón Huawei Mate 50 Pro sa môže pochváliť silným duom fotoaparátov, ktoré otvárajú novú éru smartfónovej fotografie. S prednou selfie kamerou si vďaka 13 Mpx fotoaparátu vyčaríte dokonalé selfies, či “groupies” na počkanie, ktoré sú ihneď pripravené na zdieľanie na vašich sociálnych sieťach. Skrátka nepríde ani zadný fotoaparát. Model Mate 50 Pro je totiž vybavený hlavným 64 Mpx zadným teleobjektívom, 13 Mpx ultraširokouhlým fotoaparátom a 50 Mpx fotoaparátom s ultra clonou.