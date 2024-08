Festival Pohoda oznámil veľkú vec. O jeho budúcnosti je rozhodnuté, organizátori poďakovali za podporu

Festival Pohoda pokračuje, organizátori na sociálnej sieti oznámili, že začínajú s prípravami ďalšieho ročníka. Ten sa bude konať opäť na trenčianskom letisku, a to 10. – 12. júla 2025. Zároveň poďakovali fanúšikom za podporu po Pohode 2024, ktorú predčasne ukončila silná búrka, po ktorej spadol najväčší festivalový stan.

„Ďakujeme vám za všetky formy podpory, ktorú nám prejavujete. Či už v podobe pozitívnych správ, odkazov, Koncertov pre Pohodu, v podobe zbierky a ďalších podporných aktivít. Každý prejav spolupatričnosti a pomoci si vážime a prijímame ich s dojatím a vďačnosťou,“ píše sa na facebooku festivalu Pohoda s tým, že organizátorom to dodáva silu na to, aby sa pustili do príprav Pohody 2025.

Tento ročník Pohody sa skončil predčasne. Večer, počas druhého dňa festivalu, zničila jeho areál búrka. Došlo aj k páde veľkého stanu, pričom sa zranilo niekoľko ľudí. „Máme pred sebou ešte veľa práce s uzatvorením predčasne ukončeného ročníka 2024 a na mnohé otázky ešte nepoznáme odpovede,“ píše Pohoda.

Do budúcna však organizátori hľadia s nádejou. „Postupne vás budeme informovať o ďalších novinkách, prípravách a čoskoro aj o umelkyniach a umelcoch, ktorí vystúpia budúci rok na Pohode,“ napísali.