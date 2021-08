Farbenie vlasov – 5 najčastejších chýb

Tento proces zďaleka nie je taký jednoduchý, ako sa zdá. Existuje veľa maličkostí, ktorým by ste mali venovať pozornosť nielen pri výbere farby, ale aj počas farbenia.

Tu je 5 najčastejších chýb pri farbení, ktoré môžu viesť ku katastrofálnym výsledkom.

Používanie kondicionérov alebo masiek na vlasy pred farbením

Nie je to najlepšie riešenie. Vďaka kondicionéru farbivo nebude schopné úplne zafarbiť vlasy v čase, ktorý bol na to určený. Preto, ak sa bez šampónu skutočne nezaobídete, mali by ste použiť suchý šampón alebo nepoužiť kondicionér.

Farbenie špinavých a zauzlených vlasov

Ak použijete farbu na špinavé vlasy, potom sa farbivo rozloží nerovnomerne, farba bude nanesená po častiach a bude sa zmývať nerovnomerne. Stačí vydržať jeden deň po umytí šampónom a už sa môžete začať farbiť.

Predĺžená doba pôsobenia farby

Mnoho ľudí si myslí, že ak si nechá farbu na vlasoch dlhšie, ako je uvedené v návode, tak potom bude farba na vlasoch bohatšia a krajšia. To je však chybný názor. Doba expozície farbiva je 30-40 minút a potom jednoducho prestane fungovať. Nadmerná expozícia je navyše škodlivá pre pokožku a vlasy. Môže sa objaviť svrbenie, odlupovanie na koži a vlasy budú suché a lámavé.

Očakávanie farby ako na obrázku balenia

Pri výbere farby by ste sa nemali riadiť obrázkom na obale. Koniec koncov, farba, ktorá sa nakoniec ukáže, závisí od mnohých faktorov – prirodzená farba, stav vlasov, predchádzajúca farba a pod. Aby ste pochopili, aké budú vlasy po farbení, je lepšie sa pred nákupom pozrieť na tabuľku odtieňov alebo paletu so vzorkami. Ale ani to neposkytne 100% odpoveď, každý vlas je individuálny a iba odborník môže stanoviť správnu diagnózu a poskytnúť radu.

Farbenie vlasov, obočia a mihalníc jednou farbou

Čo by ste v žiadnom prípade nemali robiť, je použiť na farbenie obočia alebo mihalníc farbu na vlasy. Vlasy a koža na hlave majú úplne odlišnú štruktúru ako na tvári. Aby ste sa vyhli poškodeniu, je lepšie použiť špeciálnu farbu na obočie. Má jemnejšie farbivo a nedráždi pokožku.