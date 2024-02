Extrémne teplé dni budú ešte chvíľu pokračovať. Od tohto dátumu sa to ale zlomí a vráti sa zima a sneh

Nadpriemerne teplé a miestami aj veterné počasie potrvá minimálne do pondelka (12. 2.). Postupne má pribudnúť oblačnosť a miestami aj občasné dažďové zrážky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Teplo bude tento aj budúci týždeň

„Na juhozápade a v podtatranskej oblasti nárazy vetra lokálne dosahujú okolo 70 kilometrov za hodinu,“ uviedol SHMÚ. Priblížil, že na Chopku v utorok nadránom dosiahol vietor v nárazoch rýchlosť okolo 170 kilometrov za hodinu.

Dodal, že medzi rozsiahlou oblasťou nízkeho tlaku vzduchu nad severnou polovicou Európy a oblasťou vysokého tlaku vzduchu nad južnou Európou prúdi od západu do našej oblasti veľmi teplý vzduch.

Portál o počasí, iMeteo, píše, že aj budúci týždeň bude podľa aktuálnych modelov nadpriemerne teplý. avšak nie až tak, ako tento týždeň, pričom priemerná teplota bude o 1 až 3 stupne Celzia vyššia ako je bežné. Bude tak pocitovo chladnejšie, avšak stále teplo na dané ročné obdobie.

Návrat zimy

Portál si ale všíma, že nad Škandináviou sa bude očakávať teplota pod dlhodobým normálom a odtiaľ začne studený vzduch prenikať aj na naše územie. K tomu by mohlo prísť v týždni od 19. februára do 26. februára a teploty by už mali byť nižšie a to o 1 až 3 stupne Celzia pod priemerom. V tomto období tak môžeme očakávať návrat zimy a aj snehové prehánky.