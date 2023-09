Existujú dve verzie, ako došlo k náhodnému výstrelu, ktorý skončil tragédiou v Čachticiach: Muž porušil dôležitú zásadu

Život 30-ročnej ženy si vyžiadala tragická udalosť, ktorá sa stala v nedeľu (17. 9.) podvečer v obci Čachtice v okrese Nové Mesto nad Váhom. Ženu zasiahol projektil po náhodnom výstrele počas manipulácie so zbraňou. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

To, ako presne došlo k výstrelu, zatiaľ známe nie je, no existujú dve verzie. Jedna verzia hovorí o čistení zbrane, druhá o zaseknutom náboji, informuje portál TV Noviny. „Pravdepodobne počas manipulácie so zbraňou v byte došlo k náhodnému výstrelu. Projektil prerazil okno a následne prestrelil okno v bytovom dome vzdialenom približne 120 metrov. Projektil zasiahol 30-ročnú ženu stojacu pri kuchynskom okne do hrudníka. Utrpela zranenie, ktorému na mieste podľahla,“ informovala polícia.

Odborník na zbrane Martin Pšenka pre portál TV Noviny povedal, že bývalý policajt porušil jednu zásadu. Základná manipulácia so zbraňou a princípy sú také, že v bytových priestoroch zbraň nikdy nie je nabitá.

Expolicajta, ktorý mal so zbraňou manipulovať, polícia už zadržala. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Nového Mesta nad Váhom začal trestné stíhanie za prečin usmrtenia.