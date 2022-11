Európa v šoku. Ruské rakety dopadli do Poľska, zabili dvoch ľudí

Ruské raketové útoky v utorok zasiahli aj Poľsko, ktoré je členskou krajinou NATO, a usmrtili dve osoby. Uviedol to vysokopostavený predstaviteľ amerických tajných služieb. TASR správu prevzala z agentúry AP.

Článok pokračuje pod videom ↓

Denník N informuje, že rakety spadli do poľskej obce Przewodów pri ukrajinských hraniciach. Zrejme išlo o „zblúdilé“ rakety.

V Poľsku prebieha krízové zasadnutie

Zasadnutie členov vládneho brannobezpečnostného výboru a tiež Úradu národnej bezpečnosti (BBN) zvolali premiér Mateusz Morawiecki a prezident Andrzej Duda.

Poľské médiá uviedli, že dve osoby prišli o život v utorok popoludní po tom, čo ruská raketa zasiahla sušičku obilia v obci Przewodów neďaleko hraníc s Ukrajinou.

Müller vyzval médiá, aby „nezverejňovali nepotvrdené informácie“. Dodal, že všetky informácie, ktoré budú na utorkovom zasadnutí prezentované, budú neskôr – ak to bude možné – tlmočené verejnosti.

Celá Európa aktuálne ostala v šoku a taktiež v očakávaní, ako sa k celej veci postaví NATO, ktorého je Poľsko členom.

Estónsko sa už vyjadrilo

Na Twitteri sa už medzičasom vyjadrilo Estónsko. V tweete uviedli, že posledné správy z Poľska sú mimoriadne znepokojujúce. Potvrdili, že „Estónsko je pripravené brániť každý centimeter územia NATO.“

Latest news from Poland is most concerning. We are consulting closely with Poland and other Allies. Estonia is ready to defend every inch of NATO territory. We’re in full solidarity with our close ally Poland 🇵🇱 — Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 15, 2022

Lotyšsko: „Je to veľmi nebezpečná eskalácia“

Svoje vyjadrenie na Twitteri zverejnil už aj lotyšský minister zahraničných vecí, Edgars Rinkēvičs. Ten označil zásah rakiet za „veľmi nebezpečnú eskaláciu zo strany Kremľu“.

„Lotyšsko bude podporovať každú akciu, ktorú Poľsko bude považovať za vhodnú,“ píše ďalej. Dodal tiež, že Rusko nesie za všetky dôsledky plnú zodpovednosť.

Russian missiles hitting the territory of the NATO member is a very dangerous escalation by the Kremlin, #Latvia expresses full solidarity with our ally Poland and will support any action deemed appropriate by Poland. Russia will bear full responsibility for all the consequences — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 15, 2022

Reaguje už aj Maďarsko

Maďarský premiér Viktor Orbán v utorok večer zvolal Radu obrany krajiny v reakcii na zastavenie prepravy ropy cez ropovod Družba a dopad rakiet na územie Poľska. Na mikroblogovacej sieti Twitter to uviedol hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács. Informuje o tom web The Guardian.

In response to the stop in oil transfer through the Druzhba pipeline and the missile hitting territory of Poland, @PM_ViktorOrban has convened HU’s Defense Council for 8 p.m. — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) November 15, 2022

Plnú podporu Poľsku vyjadrilo aj Slovensko

Slovenský predseda vlády Eduard Heger už kontaktoval poľského premiéra Mateusza Morawieckieho v súvislosti s dopadom ruských rakiet na územie Poľska. „So znepokojením sledujem aktuálnu situáciu v Poľsku. Som tiež v intenzívnej komunikácii s ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Slovensko vyjadruje plnú podporu Poľsku. Sme pripravení byť zodpovedným spojencom,“ napísal na sociálnej sieti Heger.

Správu aktualizujeme.