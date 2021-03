Erupcia dlho spiacej sopky na juhozápade Islandu, ktorá sa prebudila po takmer 800 rokoch, zaujala ľudí po celom svete. Sopka našťastie nespôsobuje leteckej doprave problémy, keďže nechrlí veľké množstvá popola. Niektorí vedci ale upozorňujú, že to, čo sa teraz započalo, môže byť dlhodobý proces.

Erupcia sa začala v piatok večer na polostrove Reykjanes približne 32 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta Reykjavík, odkiaľ bola viditeľná žiara dvoch prúdov lávy vytekajúcich do menšieho údolia. Odborníci, ktorí ju monitorujú, hovoria o “menšom” výbuchu bez známok chrlenia popola alebo prachu.

Hoci okolitá juhozápadná časť Islandu je najviac zaľudnenou na ostrove, samotná sopka, ktorá začala vypúšťať lávu, leží v neobývanom údolí vzdialenom 2,5 kilometra od najbližšej cestnej komunikácie. Miestne úrady tak neočakávajú evakuácie, pokiaľ výrazne nestúpne úroveň unikajúcich sopečných plynov.

Polostrov Reykjanes zažil poslednú sopečnú erupciu pred 781 rokmi. V oblasti sa pred 15 mesiacmi zvýšila seizmická aktivita a minulý mesiac výrazne stúpol počet zemetrasení, ktoré však podľa miestnych obyvateľov medzičasom ustali.

Ako píše iMeteo, pôvodne sa predpokladalo, že erupcia bude trvať krátko a po pár dňoch vyhasne. Teraz si tým už nie sú takí istí.

“Erupcia vyzerá od začiatku rovnako, nemení sa. Začíname uvažovať nad tým, že to môže byť dlhodobá erupcia,” povedal geofyzik Freysteinn Sigmundsson.

Erupcia, ktorá sa v tejto oblasti odohrala po takmer 800 rokoch, môže znamenať začiatok novej vulkanickej éry na polostrove. Posledná erupcia, ktorá sa tu udiala, a to v rokoch 1210 až 1240, trvala 30 rokov. Fyzik Magnus Tumi Gudmundsson z islandskej univerzity hovorí, že erupcie môžu trvať aj stáročia, aj keď ich môžu striedať pokojné obdobia.

Tomu, že erupcia tak skoro neprestane, nasvedčuje aj podzemný prúd lávy, ktorý je veľmi podobný tomu na povrchu. Ak je prítok rovnako veľký ako odtok, erupcia má potenciál vydržať dlho.

Keďže erupcia sa udiala pomerne blízko od ľudských sídiel, začala lákať zvedavcov, ktorí si ju chcú naživo pozrieť. Ako uvádza ČT24, to môže byť niekedy aj nebezpečné, najmä ak nastane vysoká koncentrácia toxických plynov. Úrady ale všetko regulujú a v prípade zhoršených podmienok alebo zlého počasia tam ľudí nepúšťajú.

Cesta k erupcii trvá približne 90 minút a opäť sa ukazuje vynaliezavosť ľudí. Na stuhnutej, no stále ešte veľmi horúcej magme, ktorá sa postupne mení na čadičovú skalu, si ľudia opekajú klobásky, slaninu či marshmallows.

WATCH: Scientists at the foot of a volcano in Iceland used its lava as a giant grill to cook sausages as they studied the eruption pic.twitter.com/bghR1rFkHB

— Reuters (@Reuters) March 28, 2021