Elon Musk dostal košom: OpenAI odpovedala na jeho ponuku prevziať spoločnosť za 97,4 miliardy dolárov

Spoločnosť OpenAI, ktorá stojí za chatbotom ChatGPT, v piatok (14. 2.) odmietla ponuku konzorcia vedeného miliardárom Elonom Muskom na prevzatie. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.

Konzorcium ponúkalo za startup 97,4 miliardy USD (92,96 miliardy eur). Správna rada OpenAI podľa šéfa Sama Altmana ponuku odmietla jednohlasne. „OpenAI nie je na predaj,“ napísal Altman na platforme X, ktorá patrí Muskovi.

„OpenAI is not for sale, and the board has unanimously rejected Mr. Musk’s latest attempt to disrupt his competition. Any potential reorganization of OpenAI will strengthen our nonprofit and its mission to ensure AGI benefits all of humanity.“

