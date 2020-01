Dovolené zostarnúť: Fotografka zachytáva úžasné portréty starých zvierat, ktoré unikli bitúnku

Pri mnohých hospodárskych zvieratách často ani netušíme, koľkých rokov by sa dožili, ak by neputovali na bitúnok. Priemyselný chov zvierat na úžitok spôsobil, že zvieratá často putujú na bitúnok ešte v mladom veku, pričom by boli schopné dožiť sa ešte pokojne aj desiatky rokov. No je pre nás nevýhodné ich chovať.

Fotografka Isa Leshko má obavy zo starnutia aj preto, lebo sa stará o svoju mamu s Alzheimrovou chorobou, informuje Bored Panda. Ako únik z reality sa rozhodla fotografovať zachránené hospodárske zvieratá.

Po takmer desiatich rokoch na tomto projekte vydala knihu Allowed to Grow Old: Portraits of Elderly Animals from Farm Sanctuaries. Pozrite si výber portrétov a ak vás zaujmú, kliknutím na predchádzajúci odkaz si môžete knihu zakúpiť.

Isa pristupuje k portétom ako k umeleckému dielu. Snaží sa zachytiť emóciu a jedinečnosť každého zvieraťa a je jedno, že ide o moriaka, kačicu alebo koňa.

Jej práca nezahŕňa iba klasické hospodárske zvieratá, ale nájdete tam aj psy či mačky. Vo svojej knihe si kladie otázku, prečo niektoré zvieratá rozmaznávame a staráme sa o ne až do staroby a iné zase zabíjame. Pritom sú to všetko živé tvory, ktoré si zaslúžia našu pozornosť a vedia nám rovnako opätovať lásku.

Takmer všetky hospodárske zvieratá, ktoré fotografovala, si prešli ťažkým obdobím. Žili v otrasných podmienkach, boli vykorisťované a nebolo o ne náležite postarané. Mnohé niekoľkoročné zvieratá na fotkách by v skutočnom hospodárskom svete nedožili ani rok, lebo je neekonomické ich chovať. Nebolo im dovolené zostarnúť. A to je aj námet jej publikácie.

Viac záberov si pozrite v galérii: