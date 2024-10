Domáci miláčikovia šetria a zarábajú peniaze: Ľudia ich začali posielať do práce na brigádu, takýto dostávajú plat

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že by ste svojho domáceho miláčika poslali do práce? V Číne je to nový trend. Psík menom OK si napríklad zarába v psej kaviarni.

Pracujú na čiastočný aj plný úväzok

Ako informuje CNN, Jane Xue poslala svojho dvojročného samojeda menom OK prvýkrát do práce ešte v polovici septembra. Zamestnávateľom psíka sa stala psia kaviareň v Číne. OK pracuje na polovičný úväzok a podľa Jane je to ako posielať svoje dieťa prvýkrát do školy. Xue priznáva, že ona a jej partner často najmä cez víkendy nie sú doma a chceli, aby psík mal tiež pestrý život.

Posielanie OK do práce jej príde ako výhra na všetky strany. Kaviarne so zvieratkami sa v Číne tešia značnej popularite. Ľudia môžu interagovať so zvieratkami za vstupný poplatok vo výške menej ako 4 eurá. V niektorých kaviarňach sa vstupný poplatok ani neplatí, stačí si len niečo objednať.

Psík zas neostáva sám doma, ale môže sa hrať s inými zvieratkami a ľuďmi. Navyše, Jane šetrí peniaze. Ak je OK doma, musí byť často pustená klimatizácia, najmä počas leta. Ak je ale v práci, ušetrí na energiách. Môže sa zdať, že posielať zviera do práce je bizarné. V Číne ale ide o rastúci trend, ktorý dostal pomenovanie Zhengmaotiaoqian, čo v preklade znamená „zarobiť si na maškrty“.

Čo nesmie v životopise chýbať?

Niektoré zvieratká dokonca pracujú na plný úväzok. Odmenou sú napríklad konzervy, maškrty, alebo zľava na nákup pre majiteľa štvornohého zamestnanca. Ak majiteľ zareaguje na inzerát, zviera musí absolvovať „pohovor“, počas ktorého sa pozoruje, či je zvieratko napríklad dostatočne priateľské. Niektorí ľudia dokonca vyrábajú svojim zvieratkám životopisy v snahe nájsť im prácu. V mačacom životopise sa napríklad môže uviesť, že zviera je dobré v pradení a rado sa túli.

Kým niekomu sa to môže zdať rozkošné, podľa iných ide o alarmujúci trend. Očakáva sa totiž, že už koncom tohto roka budú mať obyvatelia Číny viac domácich miláčikov, ako detí. Prvá mačacia kaviareň otvorila svoje brány v Číne v meste Guangzhou v roku 2011. Do roku 2023 počet biznisov súvisiacich s mačacími kaviarňami narástol na vyše 4 000.