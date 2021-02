Do úvahy prichádza opäť štátna karanténa. Hranice by sa podľa Sulíka aj Remišovej mali kontrolovať

Slovensko by malo kontrolovať svoje hranice. Ako pred stredajším rokovaním vlády uviedol minister hospodárstva Richard Sulík, je to síce logisticky veľmi náročné, ale podľa jeho slov by sme sa o to mali pokúsiť. „Mali by sme nájsť rozumný vykonateľný režim kontroly na hraniciach,” zhrnul.

Minister pripomenul, že v lete Slovensko nemalo prakticky žiadnych nakazených a vírus sa k nám opäť rozšíril. Cez hranice sa na Slovensko dostala aj britská mutácia a teraz to podľa neho hrozí aj s juhoafrickou. Podobne sa k otázke hraníc vyjadrila aj Veronika Remišová. O hraniciach sa bude rokovať.

Sulík si zároveň myslí, že je potrebné „spojazdniť” aplikáciu na domácu karanténu. Pokiaľ sa tak podľa neho nestane, bude sa k nám vírus v rôznych variantoch vracať stále. „Tú aplikáciu musíme mať, na tom treba robiť,” skonštatoval.