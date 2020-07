Desivý kult v Taliansku: Muž, ktorý si hovorí Doktor, 30 rokov držal ženy ako otrokyne, týral ich a zneužíval

Na jeho čele stál 77-ročný muž, ktorý sa neštítil ani tých najhorších praktík. Ženy boli 30 rokov držané ako otrokyne, boli vystavované krutému mučeniu a výnimkou nebolo ani sexuálne zneužívanie.

Ako informuje portál Daily Mail, na severe Talianska sa polícii podarilo odhaliť kult, na ktorého čele stál 77-ročný muž s prezývkou Doktor. Polícia kult v meste Novara neďaleko Milána odhalila po tom, čo vzniklo podozrenie, že na mieste sú držané ženy rôznych vekových kategórií a sú využívané ako otrokyne. Pravé meno Doktora odhalené nebolo, muž však v priebehu 30 rokov pod falošnou zámienkou prilákal do kultu desiatky žien. Tvrdil im, že vlastní tanečnú školu či vydavateľstvo.

Po vstupe do kultu boli ženy vystavené mučeniu a krutému sexuálnemu násiliu. Polícii sa podarilo odhaliť, že kult mal štruktúru pyramídy. Zopár najvernejších členov si Doktor držal blízko a tí, čo pochybovali, tvorili spodok pyramídy. Taliansky portál Il Messaggero uvádza, že ženy v kulte nemali právo vyslovovať či vôbec poznať Doktorovo meno.

‚Sex cult‘ led by a 77-year-old man known only as The Doctor is uncovered in Italy https://t.co/c0ceGkXXpm

