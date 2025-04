Dánsko si dáva odvážny cieľ: Do roku 2040 sa pokúsi úplne eliminovať rakovinu krčka maternice v krajine

Dánsko chce do roku 2040 eliminovať rakovinu krčka maternice v krajine vďaka národnej kampani očkovania proti ľudskému papilomavírusu (HPV) a skríningovému programu. V pondelok to uviedla Dánska spoločnosť pre boj proti rakovine (DCS). TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

„Ešte pred rokom 2040 môže mať toto ochorenie tak málo žien, že ho budeme môcť považovať za eliminované… Bolo by to prvýkrát, čo by rakovina vymizla,“ uviedla DCS vo vyhlásení.

Podľa štúdie uverejnenej v dánskom lekárskom časopise Ugeskrift for Læger má v súčasnosti rakovinu krčka maternice v Dánsku menej ako 10 žien zo 100 000. Kritériá Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) považujú ochorenia za vymiznuté vtedy, ak je miera výskytu nižšia ako štyri prípady na 100 000 osôb.

Proti HPV, ktorý je hlavnou príčinou tohto ochorenia, je v Dánsku prvými dvoma dávkami zaočkovaných 89 percent dievčat a chlapcov vo veku 12 rokov. Cieľ Kodane je dosiahnuť úroveň 90 percent. Okrem toho Dánsko poskytuje ženám bezplatné skríningové vyšetrenia, ktoré využíva približne 60 percent žien, pričom celoštátny cieľ je 70 percent.

Susedné Švédsko má podľa regionálnych onkologických centier v krajine za cieľ eliminovať rakovinu krčka maternice do roku 2027.