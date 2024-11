Danko útočí na Pellegriniho, vraj sa správa ako Korčok: Prezradil detaily o príspevku na energie, pozrite si prehľad

V dnešnej relácii Sobotné dialógy sa oproti sebe ocitli Andrej Danko a Michal Truban. Rozoberali hospodárske prostredie na Slovensku, Andrej Danko prezradil aj detaily k pomoci na energie, o ktorej zatiaľ nikto neinformoval.

Podpredseda parlamentu Národnej rady (NR) SR a predseda SNS Andrej Danko je presvedčený, že vláda nepadne a predčasné voľby nebudú. S premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) sa podľa jeho slov dohodli, že urobia všetko pre to, aby aktuálnu schôdzu parlamentu zvládli. Poslanec za opozičné hnutie PS Michal Truban by bol najradšej, keby k predčasným voľbám došlo. Myslí si však, že koaličné strany stále spája veľa vecí, ktoré chcú robiť spoločne. Uviedli to v relácii STVR Sobotné dialógy.

PS by hlasovalo za predčasné voľby

„Predčasné voľby vylučujem. Myslím si, že sme dosť skúsení na to, aby sme sa dohodli a verím, že aj tie horúce tri hlavy (poslanci okolo Rudolfa Huliaka, pozn. TASR) vytriezvejú,“ povedal Danko. Aktuálnu situáciu v koalícii vníma ako neštandardnú. Podotkol, že síce poslanci okolo Huliaka podporujú pozíciu Hlasu-SD, zatiaľ nevstupujú do žiadnej inej strany. Danko je zároveň presvedčený, že za postojom poslancov je prezident Peter Pellegrini.

Truban podotkol, že ak by došlo k hlasovaniu o predčasných voľbách, PS by hlasovalo za. „Nepamätám si takú zlú vládu, ako je toto obdobie,“ skonštatoval. Kabinet skritizoval najmä v súvislosti s konsolidáciou a štátnym rozpočtom, tvrdí tiež, že sa zaujíma len o seba a nerieši problémy ľudí.

Aká bude energopomoc?

Domácnosti sa už onedlho dozvedia, ako budú vyzerať ceny energií v novom roku. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) plánuje odhaliť ceny energií o dva týždne. Vláda sa chystá dotovať pre domácnosti ceny plynu a tepla. Ako energopomoc bude vyzerať, a koľko desiatok miliónov eur na to vláda vyčlení, chce predseda vlády Robert Fico a ministerka hospodárstva Denisa Saková predstaviť po rozhodnutiach regulačného úradu.

Premiér však už viackrát avizoval, že žiadne zdražovanie pri energiách jeho vláda nedovolí, aj keď už niekoľko mesiac sa hovorí, že ceny plynu by mali medziročne vzrásť až od 20 do 30 %.

„Čiže elektrická energia nula zvýšenie v roku 2025. Verím, že takúto dobrú správu budeme môcť povedať aj o plyne a o teple. Ale tam musíme ešte rokovať o spôsobe kompenzácií, pretože predpokladáme, že cenové rozhodnutia, ktoré prídu z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, budú navrhovať nejaké zvýšenie cien tepla a plynu. Načo my budeme reagovať razantnou odpoveďou, že nič také sa samozrejme nebude diať,“ povedal po stredajšom rokovaní Fico.

Andrej Danko v relácii povedal, že pomoc bude sčasti plošná a sčasti adresná. Ďalšie podrobnosti stále nie sú známe. Podľa Danka má v pondelok ministerka Saková predstaviť svoj návrh. Truban zopakoval, že podľa PS by mala byť pomoc adresná.

Danko kritizoval Pellegriniho

Podľa podpredsedu Národnej rady SR sa prezident Peter Pellegrini správa ako Ivan Korčok. Danko sa podľa vlastných slov nedá ovplyvniť slniečkarskymi názormi. Ako ďalej uviedol, na rozdiel od prezidenta, mu to lepšie funguje s ministrom Šutajom Eštokom, ktorého obhajoval v súvislosti s policajnou brutalitou, ktorá sa odohrala v Košiciach a umrel pri nej človek bez domova.

Podľa Danka minister vnútra Matúš Šutaj Eštok nenesie zodpovednosť za osobné zlyhanie policajta. Snahu o jeho odvolanie vníma ako útok na ministra. Truban si myslí, že Šutaj Eštok by v tejto súvislosti mal vyvodiť politickú zodpovednosť. Tvrdí, že nejde o ojedinelý prípad. Opozícia je podľa jeho slov pri snahe odvolať Šutaja Eštoka jednotná.

V súvislosti s avizovanou potrebou zmien v politickom systéme Danko uviedol, že SNS je proti zdvihnutiu kvóra na vstup do NR SR na sedem percent. Súhlasí však s tým, že by sa mala zvýšiť volebná kaucia. Truban považuje otváranie tejto témy za zastierací manéver pred problémami, ktorým krajina čelí. „Nepodporili by sme to v parlamente ani by sme sa o tom nebavili s touto vládou. Robili by to preto, aby sa tam Fico zabetónoval na ďalšie obdobie,“ poznamenal poslanec.