Chodiť do práce autobusom, autom, e-kolobežkou či e-bicyklom? Porovnali sme náklady a toto je najvýhodnejšie

Žijeme v pohodlnej dobe, kedy mnohí najradšej sadnú za volant a všade sa odvezú autom. Pochopiteľne, mestskou hromadnou dopravou to nie je vždy práve najpríjemnejšie. Ak však vymeníte autá či autobusy za e-dopravu, vo vašej snahe vás podporí aj Tatra banka s výhodami poskytovanými k Úveru #premodruplanetu.

Predstavte si, že bývate v Bratislave, konkrétne v Petržalke a od pondelka do piatka sa presúvate za prácou do obchodného centra Nivy. Dostanete sa sem autom, autobusom, ale aj na bicykli. Ktorý spôsob je však ten najvýhodnejší? Pozreli sme sa na to namiesto vás.

Vstupná investícia

Samozrejme, najvyššia je vstupná investícia pri kúpe auta. Na Slovensku sú najpredávanejšie autá nižšej strednej triedy, ktorých cena sa pohybuje od 15 000 eur. Pri mestskej hromadnej doprave je vstupná investícia nulová, stačí si zadovážiť mesačník, ktorému sa budeme venovať neskôr.

Po aute si najvyššiu vstupnú investíciu vyžaduje e-skúter, najpredávanejší si kúpite za 1 239 eur. O niečo lacnejšie vás vyjde elektrobicykel, zaplatíte zaň 1 030 eur. Najlacnejšou alternatívou, čo sa týka e-dopravy, je e-kolobežka, tú najpredávanejšiu si môžete kúpiť za 590 eur.

Ak sa však rozhodnete pre e-dopravu, počiatočnej investície sa báť nemusíte. Tatra banke totiž záleží na budúcnosti planéty a poskytne vám bezúčelový úver vo výške od 500 do 30 000 eur, pri ktorom si benefity môže uplatniť každý, kto preukáže, že peniaze použil na financovanie ekologických produktov do domácností, vrátane inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (solárne kolektory či fotovoltaika), ale aj na kúpu e-bicykla, e-kolobežky či e-skútra.

Mesačné náklady

Ak by ste sa rozhodli ísť do práce autom, trasa je dlhá približne 5,5 kilometra. Cestou do práce a domov teda prejdete 11 kilometrov. Ak by sme mali auto s priemernou spotrebou 7 litrov na 100 kilometrov, pri súčasnej cene paliva (1,5 eur) by ste denne minuli 1,16 eur, čo pri 20 pracovných dňoch vychádza na niečo vyše 23 eur (ak rátame striktne len cestu do práce a z práce, bez akýchkoľvek odbočiek, napríklad na nákup potravín a predpokladáme, že parkovné nám bezplatne poskytuje zamestnávateľ).

Navyše, za ideálnych okolností by vám cesta do práce trvala 8 minút, neraz však bratislavských šoférov potrápia dopravné zápchy, ktoré nielenže otestujú vašu trpezlivosť, ale navýšia aj množstvo pohonných hmôt, ktoré miniete.

Do úvahy musíme brať aj amortizáciu. Pri započítaní základných náhrad za najazdené kilometre a náhrady za spotrebované pohonné látky to vychádza na 3,79 eur denne, čo pri 20 pracovných dňoch predstavuje mesačne takmer 76 eur.

Omnoho ekologickejšie a lacnejšie môžete do práce cestovať mestskou hromadnou dopravou. 30-dňový základný predplatný cestovný lístok vás vyjde na 30 eur. Ak chcete ušetriť ešte viac, za 199 eur si môžete kúpiť predplatný lístok na celý rok (ak by sme to rozrátali na mesiac, vyjde to na 16,5 eur).

Nepochybne najlepšou voľbou sú ale prostriedky e-prepravy. Mesačné náklady na nabíjanie e-bicykla, e-kolobežky a e-skútra vás vyjdú na menej ako 2 eurá, čo je menej ako za kávu na letnej terase v centre mesta.

Čas

Ako sme už spomínali, cesta do práce autom by vám za ideálnych podmienok zabrala 8 minút, dopravná situácia je ale málokedy ideálna a každý šofér by mal rátať so zdržaním v zápche, rátajte teda skôr s 30 minútami. Cesta mestskou hromadnou dopravou vám zaberie 17 minút, autobusy však majú v bratislavskej rannej dopravnej špičke vyhradený špeciálny jazdný pruh, vďaka ktorému je pravdepodobné, že sa do práce dostanete rýchlejšie ako autom.

Ešte rýchlejšou alternatívou je e-skúter. Na e-skútri s maximálnou rýchlosťou 25 kilometrov za hodinu sa do práce dostanete už za menej ako 14 minút. Pri priemernej rýchlosti 15 kilometrov za hodinu sa do práce na e-bicykli či na e-kolobežke dostanete za 22 minút.

Emisie

Pozrime sa aj aj na uhlíkovú stopu, ktorú po sebe zanechávame. Ak jazdíme do práce 20 dní do mesiaca, pri spomínanej trase autom vyprodukujeme 0,37 tony CO2 mesačne. Pri autobuse je množstvo vyprodukovaných emisií takmer polovičné. Pri e-prostriedkoch, ako je e-bicykel, e-kolobežka a e-skúter je však množstvo vyprodukovaných emisií nulové. Voľba je teda podľa nás jasná.

Ak teda ešte stále váhate, radíme nechať auto v garáži a spoľahnúť sa na ekologickejšie spôsoby prepravy. Pomôžte planéte a na oplátku vám Tatra banka pomôže s financovaním e-bicykla, e-kolobežky či e-skútra.