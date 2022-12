Česká aj kontroverzná nórska Popoluška: Takto bude vyzerať vianočný program slovenských televízií, pozrite si prehľad

Do príchodu najkrajších sviatkov roka zostáva už len pár dní a tak, ako sa na to už niekoľko mesiacov pripravovali obchodné reťazce, poctivo sa na ne – ak nie aj dlhšie – pripravovali aj slovenské televízne stanice. Ich vianočný program vás s istotou presvedčí aspoň na chvíľu vypnúť streamovacie služby.

Sviatočný program hlavných slovenských televíznych programov bude aj tento rok plný nielen overených rozprávkových a filmových klasík, ale aj noviniek. Ponuka TV Markíza, TV JOJ či verejnoprávneho RTVS bude nabitá reprízami i premiérami nových snímok. Z ich programov sme vybrali niekoľko tipov, čo by vašej pozornosti nemalo počas najkrajších sviatkov roka ujsť.

RTVS s Tromi orieškami aj premiérovým pôvodným filmom

Verejnoprávny rozhlas a televízia Slovenska na svojej prvej televíznej programovej službe po niekoľkých rokoch počas Vianoc opäť uvedú najsledovanejšiu rozprávku Vianoc. O legendárne Tri oriešky pre Popolušku je medzi slovenskými TV stanicami vždy „bitka“, tentokrát sa ale pri žrebe usmialo šťastie práve na RTVS. Jednotka klasickú filmovú rozprávku na motívy literárnej predlohy Boženy Němcovej uvedie na Štedrý deň (24. 12.) o 19:00. Tí, ktorí ju nestihnú, si ju v repríze budú môcť pozrieť v pondelok na 2. sviatok vianočný o 15:35.

Kultovú Popolušku vystrieda premiérový film z vlastnej dielne s názvom Kôň o 21:45. Ide o hrejivú komédiu o tom, čo sa stane, keď učiteľ Ján Dušička privedie do svojho bytu na druhom poschodí koňa. Pochopiteľne, po prehýrenej noci nenachádza pochopenie nielen u svojej partnerky, ale ani u susedov v paneláku. V hlavnej úlohe novej slovenskej komédie režiséra Martina Šulíka sa predstaví Daniel Fisher.

Prvý sviatok vianočný Jednotka oslávi televíznou premiérou slovenskej rozprávky Zakliata jaskyňa v réžii Martiny Čengel Solčanskej. Rozprávka o nebojácnej Ade, ktorá šikovnosťou a umom zachránila svojho otca a našla stratenú sestru, taktiež oplýva hviezdnym obsadením. V hlavných úlohách sa predstavia Martina Zábranská, Táňa Pauhofová, Marko Igonda, Tomáš Palonder a ďalší slovenskí i českí herci. Jednotka rozprávku uvedie o 20:20.

Premiéry sa dočkajú aj žánrovo pestrejšie filmy. Milovníci skutočných príbehov ocenia televíznu premiéru dokumentu Dežo Hoffmann – Fotograf Beatles o rodákovi z Banskej Štiavnice, ktorý fotil aj Rolling Stones, Eltona Johna či Davida Bowieho. RTVS dokument Patrika Lančariča uvedie na Dvojke 30. decembra o 21:05.

Z ďalších programových tipov sa oplatí spomenúť aj premiéru animovaného rodinného filmu Websterovci vo filme, ktorý uvedie Dvojka v piatok 23. decembra o 18:30. Priestor dostane aj kultová česko-slovenská komédia Vesničko má středisková, spomínať sa bude aj na hudobníka Miroslava Žbirku prostredníctvom dokumentu MEKY. Dvojka ho odvysiela 26. decembra o 20:10.

Hudobných fajnšmerkov zas rozhodne poteší aj záznam koncertu legendárnej zostavy The Prodigy na Silvestra, teda 31. decembra o 23:05 na Dvojke. RTVS okrem iného uvedie aj množstvo ďalších tradičných programov, inscenácií, dokumentov či koncertov. Kompletnú programovú ponuku nájdete na webe RTVS.

Klasiky od Markízy

Nebyť toho, že Tri oriešky pre Popolušku získa RTVS, pravdepodobne by sme sa ich tento rok dočkali na obrazovkách TV Markíza, ktorá by tak počas tohtoročných Vianoc odvysielala tri ikonické filmy, bez ktorých si Slováci Vianoce nevedia predstaviť. Aj tento rok sa ale bude musieť naša najstaršia komerčná televízna stanica zaobísť bez nich, aj keď ale väčšinu najtradičnejších sviatočných filmov svojim divákom ponúkne.

Bude Perinbaba, Mrázik aj Pelíšky – všetko pekne za sebou rovno na Štedrý deň, resp. večer 24. decembra, všetko so štartom od 17:00. K ikonám vianočného programu nepochybne patria aj snímky ako Pyšná princezná či S tebou mě baví svět, ktoré každoročne tiež lákajú k obrazovkám pomerne veľký počet divákov. Aj tie, samozrejme, uvedie. Pyšná princezná sa v programe objaví na prvý sviatok vianočný, S tebou mě baví svět 23. decembra.

Program doplnia aj zaujímavé zahraničné produkcie. Z toho najlepšieho, a možno pre niekoho neobohraného, sa oplatí spomenúť napríklad fantasy film Fantastické zvery a ich výskyt (Fantastic Beasts and Where to Find Them) zo sveta Harryho Pottera. Ten Markíza uvedie na Štedrý deň a ponúkne ho aj v repríze. Priestor v programe ale dostane aj magický film z dielne Tima Burtona s Johnnym Deppom v hlavnej úlohe – Charlie a továreň na čokoládu.

Premiéry sa na prvý sviatok vianočný dočká aj česká Láska nebeská. Nejde o remake kultovej britskej vianočnej romantiky, ale o film, ktorý vychádza z predlohy poľského filmu Noc plná zázrakov z roku 2011 a ten sa v mnohom inšpiroval inými známymi vianočnými filmami. Láska nebeská bol jedným z nich. Česká komédia Želanie pre Ježiška sa odohráva v Brne a rovnako ako Láska nebeská, rozpráva príbehy viacerých postáv naraz.

V hlavných úlohách sa predstaví plejáda známych českých mien ako Richard Krajčo, Eva Holubová, Anna Polívková, Arnošt Goldfam, Petr Vaněk, ale napríklad aj Táňa Pauhofová.

Dej sa točí okolo rozhádanej rodiny, ktorá sa neustále snaží zmieriť. Nezodpovedný frajer, ktorého životnou náplňou je obšťastňovanie žien, zisťuje, že existuje aj otcovská a partnerská zodpovednosť. Spokojnému manželskému páru, ktorému zdanlivo nič nechýba, postaví osud do cesty dievčatko, ktoré ušlo z detského domova. Úspešný a sebavedomý manažér svoju spriaznenú dušu už našiel, ale predstaviť ju rodičom je preňho nočnou morou. No a sú tu aj dve osamelé osoby, ktoré už rezignovali na šťastie a hľadanie toho pravého, no možno dostanú ešte jednu šancu. Snímku Želanie pre Ježiška uvedie TV Markíza o 20:30. Po ňom bude nasledovať ďalšia známa česká komédia, pokračovanie Špindl 2.

V programe Markízy ale nebudú chýbať ani ďalšie klasiky, ktoré počas sviatok odvysiela. Bude aj spomínaná Pyšná princezná, Princezná se zlatou hvězdou a veľa ďalších. Kompletný program nájdete na webe televízie.

Remake kultovej Popolušky na TV JOJ

Televízia JOJ už niekoľko dní pred oficiálnym štartom vianočných sviatkov začala s vysielaním tematicky vianočných filmov. V programe ale prekvapí letná komediálna trilógia Slunce, seno, ktorú začne slovenská komerčná dvojka vysielať už pred sviatkami a v reprízach jednotlivé diely potiahne aj do sviatočných dní. Sviatky ale budú na JOJ-ke patriť reprízam kultových klasík, ale aj premiére novej slovenskej rozprávky z dielne Petra Bebjaka. Na čo sa teda oplatí upriamiť vašu pozornosť?

Tu sa jednoznačne natíska odpoveď, že na Tri oriešky pre Popolušku. Keďže sa JOJ-ke nepodarilo zabezpečiť si vysielacie práva na tú kultovú českú, divákom prinesie aspoň jej nový, len minulý rok odpremiérovaný nórsky remake. Totožný názov a aj takmer totožný príbeh prinesie film z minulého roka (vidieť ste ho mohli aj v našich kinách) vo štvrtok 22. decembra o 20:35.

Vysielacie práva dlhodobo JOJ-ka vlastní aj na kultovú sériu vianočných komédií Sám doma (Home Alone). Na jednotku sa môžu diváci tešiť v piatok večer o 20:35 v premiére, v repríze potom aj na Štedrý deň o 13:30. Druhý diel s názvom Sám doma 2: Stratený v New Yorku JOJ-ka odvysiela o 20:00 počas večera.

Štedrý deň a večer ponúkne JOJ-ka najmä rodinnú zábavu v podobe hraných aj animovaných filmov. Spomenúť sa oplatí napríklad rodinný film Kúzelná opatrovateľka (16:40) či animák Grinch z roku 2018 (18:40), ktorý vykúzli tú pravú vianočnú atmosféru aj vo vašej obývačke.

Prvú vianočnú premiéru TV JOJ absolvuje na druhý deň, teda počas prvého vianočného sviatku 25. decembra o 20:30. Absolvuje ju česko-slovenská nová rozprávka Krakonošovo tajomstvo, ktorá vznikla pod režisérskou taktovkou Petra Bebjaka.

Nová vianočná rozprávka prináša príbeh o láske pravej a nepravej, o pokladoch, ktoré šťastie nenosia, ale hlavne o záhadnom Krakonošovi, ktorý stráží tajomstvá hôr pred chamtivými ľuďmi a poctivých ľudí pred chorobami a darebákmi. Viac prezradí a na sledovanie navnadí trailer nižšie. V hlavných úlohách uvidíte Davida Švehlíka, Leonu Skleničkovú, Jana Nedbala, Jakuba Prachařa, Martina Hubu, Dianu Mórovú a ďalších.

Vianoce na JOJ-ke, samozrejme, nikdy nie sú len o rodinných filmoch, potešiť chce aj žánrovou pestrosťou. Na prvý sviatok vianočný preto o 22:25 odvysiela aj hororovú komédiu Krampus: Choď do čerta!.

V talóne má TV JOJ ale aj kultové filmové klasiky ako Princ a Večernica (26.12. o 9:10), Traja veteráni (26.12. o 14:25), Obušku z pytle ven (27.12. o 9:40), Cisárov pekár – Pekárov cisár (27.12. o 10:55) a ďalšie. Viac o programe TV JOJ počas sviatkov nájdete na webe televízie.