Česi chcú zistiť, či to slovenská vláda myslí s vystúpením z EÚ a NATO naozaj vážne. Pošlú k nám delegáciu

Predstavitelia opozičných strán – Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita (SaS) a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), sa dnes stretli so zástupcami Poslaneckej snemovne a senátorov Parlamentu Českej republiky. Hovoria spolu o neprijateľných krokoch a vyhláseniach zo strany slovenskej vlády, ktorá podľa nich ničí vzťahy so spojencami a partnermi Slovenska, vrátane Českej republiky.

Predstaviteľov českého parlamentu znepokojujú reči o tom, že by Slovensko malo mať pripravenú eventualitu vystúpenia z Európskej únie a z NATO. Spolu so slovenskou opozíciou deklarujú, že chcú pokračovať v nadštandardnej spolupráci Slovenska a Českej republiky, ktorá bola pre kroky vlády Roberta Fica (Smer-SD) prerušená. Dialóg sa začal v marci 2024 v Prahe, keď opozičné strany PS, SaS a KDH a české parlamentné strany podpísali dokument na vytvorenie Platformy československého dialógu.

Predseda výboru pre bezpečnosť Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky za Občanskú demokratickú stranu Pavel Žáček uviedol, že počas svojej návštevy Slovenska chce zistiť, ako vážne sú myslené vyjadrenia o spochybňovaní členstva Slovenskej republiky v NATO. „Pre nás je to vec, ktorá je neprijateľná a spochybňuje nielen Slovenskú republiku, ale aj kolektívnu obranu, a týka sa všetkých,“ zdôraznil.

Minulý rok hovorili niečo úplne iné

S predstaviteľmi slovenskej koalície sa stretol vlani na rokovaní V4 v Prahe, kde nebola žiadna reč o témach, ktoré dnes rezonujú v slovenskom verejnom priestore. Nikto tam nespochybňoval ani pomoc Ukrajine. „To, čo dnes zaznieva z tých istých úst, mi pripadá skutočne za hranou, pretože čo iné je stabilizačná prvok nášho spoločného odstrašenia ako kolektívna obrana NATO. Niekoľko mesiacov pred voľbami sme veľmi citliví na to, čo sa deje na Slovensku a boli by sme radi, aby sme vedeli, do čoho v budúcnosti ideme,“ povedal Žáček.

Doplnil, že so Slovenskom je Česká republika spojená v medzinárodných inštitúciách a ak takéto vyjadrenia zaznievajú zo strany ústavných činiteľov, pýtajú sa, čo to znamená. Možnosť vystúpenia z EÚ a NATO pripustil poslanec Národnej rady za vládny Smer-SD Tibor Gašpar vo večerných správach STVR.

„Smer nemá v tejto chvíli za prioritu a za cieľ vystúpiť z EÚ ani z NATO, ale obidve tieto združenia sa vyvíjajú v čase, menia možno niektoré základné otázky alebo princípy fungovania, ktoré boli v čase, keď sme do nich vstupovali, a preto tu musia ostať otvorené dvere pre situáciu, že by sme eventuálne uvažovali aj tak už o krajnom riešení, ako je vystúpenie z EÚ,“ povedal Gašpar. Toto vyhlásenie prišlo len pár dni potom, ako sa Gašpar vrátil spolu s delegáciou ďalších koaličných poslancov z Moskvy.