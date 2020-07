Česi a Slováci rozprávajú inšpiratívne príbehy objektívom svetoznámeho fotografa

Originálny projekt a kniha s názvom „Amazing Stories by IQOS“ predstavuje desiatku Čechov a Slovákov, ktorí sa nebáli urobiť krok do neznáma, čím sa im otvorili nové možnosti. Ich životné príbehy zachytil prostredníctvom fotografií svetoznámy módny fotograf Braňo Šimončík. Tie teraz slúžia ako inšpirácia k zamysleniu sa nad vlastnou životnou cestou aj zmenou pohľadu na svoje zdravie. V tejto knihe sa za každou tvárou skrýva príbeh podobný tomu vášmu.

Život je o hľadaní výziev, prekračovaní vlastných hraníc a hľadaní nových a lepších prístupov k životu. To je hlavné motto projektu „Amazing Stories by IQOS“, ktorý predstavuje desať osobností zo Slovenska a Česka a ich životné príbehy. Tanečnica, fitness trénerka, zubárka, hudobný manažér, vizážista, riadiaci leteckej prevádzky a ďalší chcú inšpirovať každého, kto chce svoj život zmeniť k lepšiemu.

Motivujú k zmene perspektívy na život a zároveň dodávajú odvahu, nemusíme byť predsa perfektní, aby sme aj my písali úžasnú „story“. Za originálnym projektom stojí značka IQOS spoločnosti Philip Morris SR s.r.o, ktorá sa snaží budovať budúcnosť sveta bez dymu a popola a meniť životy dospelých fajčiarov k lepšiemu.

„Fotenie je dialóg, na výsledku musí byť vidieť duša“

Od dokumentárnych a reportážnych fotografií, za ktoré bol niekoľkokrát ocenený, do najznámejších módnych časopisov a sveta módy, to je v skratke cesta známeho slovenského fotografa Braňa Šimončíka, ktorý celý projekt nafotil. Vďaka svojmu povolaniu žije striedavo v Bratislave, Lisabone a New Yorku, fotí pre najznámejšie a najvplyvnejšie svetové módne magazíny. Často pracuje pre Vogue, označovaný za módnu bibliu, Elle, alebo napríklad GQ, jeden z najpopulárnejších pánskych magazínov.

Vďaka spolupráci s najprestížnejšími magazínmi sa mu pred fotoaparátom vystriedala aj séria známych osobností. Pre Braňa ale nie je podstatné, či fotí celebritu, svetovú topmodelku alebo zdanlivo obyčajného človeka. „Je to o komunikácii medzi fotografom a človekom, ktorý je portrétovaný.

Vytvorenie dôvery a istej náklonnosti sú v tomto zmysle nevyhnutné, pretože vždy sa snažím o to, aby portrét priniesol konkrétny obraz o celistvosti človeka,“ vysvetľuje Braňo a k projektu Amazing Stories dodáva „Tento pocit sme nadobudli ihneď počas fotení — všetci portrétovaní boli úžasní, otvorení k spoločnému nachádzaniu unikátnych momentov. Každý z fotografovaných pre knihu mal iný originálny príbeh, výnimočnú osobnosť a práve to špecifické v každom jednom som sa snažil zachytiť v spojení s jeho osobnosťou.“

Cesta na vrchol nie je o úplnej dokonalosti

Nad tým, že cesta za snami nemusí byť nutne spojená s úplnou dokonalosťou, sa vo svojich príbehoch zamýšľa desať osobností. Pred fotoaparát Braňa Šimončíka sa postavili fitness trénerka Ria Hrušovská, šéfkuchár Radek Hasman, hudobný manažér a producent Adnan Hamzič, umelec Peter Cvik, tanečnica a choreografka Pavla Harangová, vizážista Pavel Kortan, riadiaci letovej prevádzky Marián Bujdák, zubárka Erika Mihalovičová, výtvarníčka Gabriela Lautnerová a kaderníčka Martina Novotná. Všetky tieto osobnosti, okrem originálneho životného príbehu, spája to, že sa rozhodli pre zmenu.

Aj keď nechceli alebo nedokázali prestať užívať tabak úplne, zvolili alternatívu lepšiu pre svoje zdravie. Prechodom z klasických cigariet na nahrievaný tabak prekonali sami seba a otvorili sa zmene. Často stačí byť sám sebou a nebáť sa výziev, aby sme našli lepšiu cestu.

