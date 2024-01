Bratislavčanka Tea pracuje v sexshope: Dráždiče prostaty kupujú najmä heterosexuáli, 80-roční idú na bičíky a vibrátory

Okolo práce v sexshope panuje na Slovensku stále akási zvláštna aura. Slováci sa veľakrát hanbia do priestorov predajne s erotickým sortimentom vôbec vkročiť, nieto ešte nabrať odvahu opýtať sa prítomnej obsluhy na rady. Kúpu produktov, ktorými si okorenia svoj sexuálny život, tak radšej nechávajú na internet. Zabúdajú pritom na to, že práve takáto cesta k väčšej anonymite paradoxne vôbec nevedie.

Aj 27-ročná Tea z Bratislavy (meno respondentky sme na jej žiadosť zmenili, jej skutočnú identitu poznáme) nám potvrdila, že nerozumie, prečo sa Slováci hanbia, aj keď ide o normálnu vec. Navyše, pokiaľ nejde o pravidelného zákazníka, každého jedného návštevníka sexshopu okamžite vypustí z hlavy. A dokonca aj tých vracajúcich sa by na ulici vôbec nespoznala.

Prácu v sexshope má rada a vníma ju ako každú inú. Dostala sa sem po tom, ako vyskúšala aj iné zamestnania, okrem iného napríklad pre biotechnologickú spoločnosť či poisťovňu.

Spojiť sa nám s ňou podarilo vďaka sociálnej sieti Reddit, kde sama zvedavým používateľom počas dlhej pracovnej zmeny odpovedala na otázky v jednom z diskusných vláken. Zaujíma vás, čo práca v slovenskom sexshope značí, či čo Slováci najčastejšie nakupujú? To nám prezradila v rozhovore.

V rozhovore s Teou sa dozviete aj: čo by ste mali vedieť o erotických pomôckach a hračkách, ak by ste chceli v sexshope pracovať;

či je lepšie nakupovať online alebo osobne v prevádzke;

či ju ľudia odsudzujú za to, že pracuje v sexshope;

o aké hračky majú Slováci najväčší záujem a či ich nakupujú viac muži alebo ženy;

aké produkty nakupujú zákazníci na dôchodku.

Ako si sa k práci predavačky v sexshope dostala?

Kamarátka predtým pracovala ako predavačka v sexhsope, bola som ju pozrieť a páčilo sa mi to. Ona potom odišla a ja som si práve hľadala prácu, tak som si povedala, že to skúsim.

Ako prebiehal prijímací pohovor? Dostala si aj nejaké „vedomostné“ otázky o niektorých tovaroch? Je to podľa teba práca vhodná pre každého, alebo musí byť človek na to „stvorený“, teda musí sa vyznať v intimite a podobne?

Prijímací pohovor prebiehal úplne normálne ako v každej inej práci. Nie, vedomostné otázky som nedostala. Rozhodne to nie je práca pre každého, nepovedala by som, že sa musí vyznať, ale rozhodne by sa mal o to aspoň zaujímať.

Ako prebiehalo zaškolenie? Čo všetko si sa musela naučiť? Prekvapilo ťa niečo na tom, čo predávate, príp. existencia akého produktu ťa prekvapila?

Zaškolenie nebolo v ničom špeciálne, ukázali mi, kde máme aké produkty a to bolo všetko. O veľa veciach som už vedela, čo som nevedela, naučila som sa sama. Čo ma prekvapilo, bolo oddelenie elektrošokových pomôcok. Nie ich existencia, skôr to množstvo a diverzita.

Azda asi o akomkoľvek povolaní, ktoré sa nejako priamo dotýka intímneho života, aj o práci v sexshope, majú ľudia určité predsudky. Stretla si sa s niečím takým osobne?

Všetci moji kamaráti vedia, aký typ človeka som, takže to nikoho neprekvapilo. S cudzími ľuďmi sa nebavím a ich názor ma nezaujíma.

Čo povedali tvoji blízki, rodina a kamaráti na to, kde pracuješ? Neuťahujú si z teba pre to?

Priateľ ma doviezol na pohovor a poprial mi veľa šťastia. S rodičmi sa vidíme tak raz za 3 mesiace a je im jedno, kde pracujem, hlavne, že ma to baví. Babkám som to nehovorila, nemusia vedieť všetko. Kamaráti ma v tom podporujú a radi za mnou prídu, či už nakúpiť alebo len pokecať, keď sú na okolí.

Predpokladám, že tak, ako každá iná práca, aj práca v sexshope prináša určité nové veci, ktoré sa musíme naučiť používať, musíme sa s nimi naučiť pracovať. Ako to prebieha v tvojom prípade? Dostanete nový produkt, kto vás školí, ako sa používa, aké sú jeho vlastnosti a na čo slúži? Testuješ produkty aj doma?

Nikto nás nezaškoľuje, študujeme si to sami. Ako som už vravela, drvivú väčšinu hračiek poznám, takže to musí byť naozaj niečo veľmi špeciálne, aby som nevedela, čo to je a na čo sa to používa. Netestujem nič, keď sa mi niečo zapáči, tak si to kúpim, ale kvôli sebe, nie kvôli práci.

Keď sa povie sexshop, mnohí si ako prvé predstavia najmä vibrátory, pornofilmy a sexi spodnú bielizeň, ale ono to nie je len o tom. Než si tam nastúpila, mala si predstavu, koľko produktov sa v takom sexshope predáva?

Áno, nebola to moja prvá návšteva sexshopu.

Akí sú Slováci zákazníci? Hanbia sa osloviť prítomnú obsluhu? Prečo je to podľa teba tak, že sa hanbíme a tvárime sa, že „nakupujeme pre kamaráta/kamarátku“?

Našťastie, väčšina ľudí je v pohode a neboja sa ma osloviť, keď potrebujú s niečím poradiť alebo vysvetliť, od toho som predsa tam. Samozrejme, nájdu sa aj výnimky, ale tiež je rozdiel, keď nakupujú darčeky pre kamarátov/rozlúčky/svadby, a keď nakupujú „pre kamarátov“, pričom obaja vieme, že v tom druhom prípade nakupujú pre seba, tak nerozumiem týmto zbytočným okľukám, či sa boja, že ich za to budem súdiť, alebo sa im potom, keď odídu, smiať. Sama mám doma rôzne hračky, ktoré by Slováci odsúdili pri prvom pohľade, takže tohto sa naozaj nemusia báť.

Na čo sa najčastejšie pýtajú a o aké produkty majú najväčší záujem?

Najviac sa pýtajú na funkcie elektronických masturbátorov, alebo čo robí taký a taký produkt. Najčastejšie zháňajú tabletky na erekciu, lubrikanty a vibrátory.

S rozmachom e-shopov si asi väčšina ľudí zaobstaráva podobné produkty radšej cez internet. Je to vidieť aj v kamennej predajni? Je menej zákazníkov, alebo ako kedy? Ktoré dni sú najvyťaženejšie? Vianočné obdobie býva v sexshope tiež také preplnené zákazníkmi, ako to môžeme vidieť v iných obchodoch? Čo sa najviac predáva v predvianočnom období?

Určite áno, väčšina objednávok ku nám prichádza cez e-shop, ľudia to asi preferujú z dôvodu „anonymity“, čo je taká irónia, keďže pritom musia vypísať všetky svoje údaje. Oproti tomu, pri nákupe v predajni síce musia prísť osobne a ukázať svoju tvár, ale neviem o nich nič a keby ich stretnem na ulici, ani si nespomeniem, že boli u nás nakupovať.

Počet zákazníkov sa veľmi nemení, býva to okolo 20 za deň, v pondelky a piatky ich chodí najviac. Nemala som pocit, že by sme pred Vianocami mali viac ľudí, skôr viac objednávok. Nepredávalo sa nič, čo by sa nepredávalo v bežné dni.

Slováci sa zvyknú tváriť ako ten najslušnejší národ aj čo sa týka posteľných radovánok. Tvoja skúsenosť ale zrejme hovorí o opaku. Akí zákazníci najčastejšie sexshop navštevujú? Chodí viac žien alebo mužov?

Chodia k nám normálne až nudne vyzerajúci ľudia, nič na ich výzore nekričí: „Nakupujem v sexhsope!“ Sú tak pol na pol, v niektoré dni je viac mužov, inokedy žien.

Vracajú sa aj pravidelne?

Áno, vracajú. Pár ľuďom až oči zasvietia, keď vidia, že som v práci a vedia, že budú môcť so mnou o týchto veciach pokecať, čo ma veľmi teší. Možno je to tým, že nemajú možnosť sa o tom porozprávať s niekým iným, možno sú radi, že sa k nim nesprávam inak len preto, že si prišli kúpiť bič alebo análny kolík.

Vekovo je to ako? Chodia skôr mladí, alebo starší? Overujete si plnoletosť výzorom mladších zákazníkov?

Chodia k nám všetky vekové kategórie, od 19-ročných až po 80-ročných. Keď mám podozrenie, že niekto nemá 18, vypýtam si občiansky, zatiaľ sme s týmto nemali nikdy problém. Občas k nám niekto príde a pýta sa, či sa môže iba popozerať, tak zavtipkujem, že pokiaľ mal už 18 (čo očividne mal), pokojne môže. Pomôže to nastoliť tú správnu atmosféru. Zákazníci vidia, že nemám problém s nimi žartovať a vedia sa potom viac uvoľniť.

80-roční zákazníci? Takí nakupujú aj niečo iné ako tabletky na erekciu?