Božidara Turzonovová odhalila prekvapivé detstvo. Toto pravidlo jej mamy by u mladej generácie neobstálo

Pedagogička a známa herečka, ktorú si mnohí obľúbili vďaka úlohe Janky v seriáli Panelák, má za sebou striktnú výchovu od svojich rodičov. To, čo kedysi zažila, nepochopí hlavne mladá generácia. Keďže jej mama a otec patrili do starej školy, premietlo sa to do detstva, ktoré miestami sprevádzali prísne pravidlá.

Nositeľka viacerých ocenení a divadelná herečka Božidara Turzonovová bola uvedená do Siene slávy, v ktorej ju vyspovedal Vladimír Kobielsky a odniesla si tiež ocenenie. Otvorene prehovorila o svojom súkromí a priznala prísnych rodičov – mamu Srbku a otca Macedónca.

K čomu ju viedli rodičia?

Ako uviedla STVR, herečkine detstvo, ktoré strávila na Slovensku, sa občas nieslo v znamení zákazov, nad ktorými budú mladí ľudia v súčasnosti len krútiť hlavou. Napríklad, po určitej hodine sa nemohla sama prechádzať po ulici.

„Rodičia boli tá staršia generácia. A ja som z generácie, ktorá bola veľmi vychovávaná. Keď som sa náhodou objavila po 21. hodine na ulici bez sprievodu, tak na druhý deň som bola v zborovni. A to som len išla z kina Liga, bývalé kino Mier, domov o dva domy nižšie,“ povedala herečka.

To však nie je jediná vec, ktorú si nemohla dovoliť. Taktiež ju mama upozorňovala na to, aké má mať držanie tela. „Nesmela som mať kolená od seba. Cestovali sme s mamou električkou, bývala som na Bielom kríži a kým sme prišli do centra, pamätám si, ako mama vždy hovorila, kolená, kolená,“ prezradila Božidara, ktorá si taktiež zaspomínala aj na to, že nesmela mať jednu ruku pod stolom.

Myslí na nich s láskou