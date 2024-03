Boli sme v reštaurácii California Pub zo šou Na nože: Po odvysielanej časti sme čakali katastrofu, toto nás prekvapilo

Kuchárska reality šou Na nože s ďalšou epizódou svojou sledovanosťou opäť valcovala slovenské domácnosti. Renomovaný šéfkuchár Martin Novák tentoraz pomocnú ruku podával reštaurácii California Pub v Ružomberku, ktorá sa tiež ocitla v problémoch. V závere epizódy si majitelia podniku od hviezdneho šéfkuchára vyslúžili hodnotenie 2 nožov z možných piatich. Ak by tam ale zavítal teraz, hodnotenie by možno zmenil.

Reštauráciu na jednom z okrajových sídlisk v Ružomberku by ste možno aj prehliadli. V jej okolí nájdete okrem panelákovej zástavby aj autoumyvárku, skatepark či tenisové kurty a samotný podnik California Pub pôsobí skôr ako prístavba pod vyšším fitkom, ktoré sa volá rovnako. Po včerajšej odvysielanej epizóde kuchárskej reality show Na nože už ale o nenápadnej reštaurácii vedia nielen miestni zo sídliska Klačno.

Cez obed prázdno

Kto epizódu z Ružomberka videl, vie, čo bolo jej hlavným problémom. California Pub zápasil s nedostatkom zákazníkov, ktorý bol spôsobený viacerými faktormi, ktoré sa Martinovi Novákovi podarilo odhaliť. Tvrdohlavosť majiteľa a hlavného kuchára prevádzky bola silná, napokon si ale dal poradiť. Viac-menej.

Po príchode do podniku nás najväčšmi prekvapilo, že sa v priestoroch okrem nás nachádzala už len jedna dvojica. Prevádzku sme pritom navštívili počas obeda a ako býva zvykom, očakávali sme, že divácky záujem sa prejaví v preplnenosti reštaurácie. Vzhľadom na to, že do prakticky prázdnej reštaurácie v relácii vstúpil aj samotný kuchár z relácie, sme očakávali, že proces obsluhy a konzumácie pôjde rýchlo. Napokon, aj to bol jeden z problémov, ktoré sa v šou riešili ako prvé.

Na obsluhu sme ale dlho čakať nemuseli, prvý a prakticky jediný problém prišiel hneď potom. Rozhodli sme sa ochutnať z polievok, hlavných jedál a aj dezertov.

Namiesto hovädzieho kurací

Z troch ponúkaných polievok sme otestovali hovädzí vývar s rezancami a krémovú, hríbovo-šampiňónovú polievku so zemiakmi a cesnakovou štangľou. Zákazník v akejkoľvek reštaurácii očakáva, že po objednaní nápojov a jedla sa začne podávať všetko postupne. Nápoje nám na stole pristáli pomerne rýchlo, na polievky sme čakali takmer 25 minút, pričom lyžice nám obsluha priniesla len tri minúty predtým. Počas čakania nám tiež museli oznámiť, že namiesto hovädzieho, bude vývar kurací.

