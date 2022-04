Beh po prekonaní Covidu: Tieto tipy trénera vás vrátia späť do formy

Bude to náročnejšie? Zvládnete to? Aj na tieto otázky prináša odpovede a kondičný tréner Michal Uličný, ktorý vám zároveň poradí, ako začať behať aj po chorobe a vrátiť sa znova do formy.

Beh je veľmi vďačný šport. Nepotrebujete naň špeciálne ani drahé vybavenie, je časovo nenáročný a navyše ho môžete vykonávať v každom veku. Nehovoriac o tom, že výrazne zlepšuje kondíciu, ale aj fyzické a psychické zdravie.

Beh po prekonaní Covidu

Pandémia koronavírusu odstavila akúkoľvek fyzickú aktivitu na vedľajšiu koľaj. A aj keď to síce vyzerá, že sme už za ňou, otázkou ostáva, kedy môže človek začať športovať v dôsledku prekonania COVID-19.

“Záleží, aký priebeh Covid ochorenia má človek za sebou. Ak to bol ten ľahší, tak ideálne je začať aktivitami aktivitami ako chôdza, rýchlejšia chôdza či dlhšia turistika. V skratke je po prekonaní ochorenia COVID-19 lepšie, ak telo pripravíte na opätovný tréning, ale neunáhlite sa. Všetko si vyžaduje čas,” hovorí tréner Michal Uličný.

Neponáhľajte sa

Nezriedka sa stáva, že zdravie je po prekonaní infekcie COVID-19 sčasti podlomené. Ľudia často opisujú rôzne postcovidové syndrómy, no drvivá väčšina z nich má práve problémy s dýchaním. Aj po minimálnej fyzickej aktivite sa zadýchavajú a lapajú po dychu. Je v takom prípade beh dobrou voľbou?

“Dôležité je nič neuponáhľať. Všetko má svoj čas a aj vaše telo potrebuje čas sa z toho dostať. Určite by mali tréningové jednotky začať na veľmi nízkej intenzite. Nemusí to byť vôbec beh, stačí ak to bude turistika, alebo ľahká rovinatá cyklistika,” radí tréner.

Ak začínate s behom po Covide, veľmi dobrým pomocníkom je novinka od Huawei, smart hodinky Watch GT Runner. Sú vhodné ako pre profesionálnych bežcov, tak aj pre začiatočníkov. Najmä v prípade, ak po prekonaní Covidu potrebujete pri počiatočných fyzických aktivitách sledovať intenzitu tréningu, resp. pohybu. “Pri fyzických aktivitách po prekonaní Covidu je ideálne si pomocou smart hodiniek sledovať, v akej intenzite sa nachádzate a ak hodinky ukazujú, že ste vysoko, tak nehanbiť sa spomaliť alebo zastaviť,” odporúča odborník.

Začnite zľahka

Vykonávanie fyzickej aktivity je aj po prekonaní COVID-19 dôležité, no je nutné začať zľahka. Ktoré aktivity sú ideálnejšie?

“Jednoznačne by to mali byť aeróbne aktivity. Slovo aeróbne znamená, že pohyb je s prístupom kyslíka. To znamená, že pohyb je v nízkej intenzite. Táto intenzita je veľmi dôležitá, pretože v nej budujete základ aeróbnej vytrvalosti, na ktorej potom vieme ďalej budovať anaeróbne schopnosti. Ak by sme začali po prekonaní Covidu s anaeróbnymi ťažkými tréningovými jednotkami, tak by sme riskovali, že organizmus ešte viac oslabíme a tým riskujeme zranenie, zhoršenie zdravotného stavu a podobne,” varuje kondičný tréner.

Rozdiel medzi aeróbnou a anaeróbnou aktivitou je kľúčový a najmä po prekonaní Covidu je veľmi dôležité, neprekročiť hranicu aeróbneho tréningu. Tú vám pomôžu sledovať hodinky Huawei Watch GT Runner, ktoré prostredníctvom zaznamenávania pohybových a zdravotných údajov, ako je frekvencia tepu, dýchania alebo samotného merania kyslíka v krvi, dokážu vyhodnotiť, či je vykonávaná aktivita aeróbna alebo anaeróbna. Počas fyzickej aktivity to jednoducho môžete kontrolovať, čím zabránite preťaženiu organizmu.

Dôležitým faktorom, ktorý zabráni preťaženiu, je kvalitná rozcvička. Neprehliadnite niekoľko užitočných tipov trénera, ako sa pred behom správne rozcvičiť, vo videu nižšie:

Technika behu je dôležitá

Ak sa rozhodnete po Covide začať behať, mali by ste tiež dbať na to, aby ste dodržali správnu techniku behu. Nie je totiž beh ako beh. To, ako ho vykonávate, má veľký vplyv nielen na výdrž, ale aj výsledky či čas potrebný na regeneráciu. Ako teda správne behať? A čo všetko treba dodržať pri technike behu?

“Určiť, aká je ideálna technika behu pre každého, je nereálne. Každý sme jedinečný a každý máme tak trošku inú „geometriu“ tela. Dôležité je, aby pohyb bol čo najviac ekonomický. To znamená behať čo najrýchlejšie s minimom energie. To človek dosiahne tak, že sa bude okrem behu zameriavať aj na cvičenia flexibility, mobility a rôznych bežeckých drillov. Takto potom dosiahne svoju ideálnu dĺžku kroku a svoju ideálnu techniku, ktorá pre neho bude čo najviac ekonomická,” uzatvára na záver kondičný tréner Michal Uličný.