Anna Záborská odpovedá na žiadosť Svedkov Liehovových: Normálne by som nereagovala, ale už nemožno ostať ticho

Ako píše agentúra TASR, poslankyňa Národnej rady (NR) SR Anna Záborská (OĽANO) bude splnomocnenkyňou vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia. Vláda ju v stredu počas svojho rokovania vymenovala do tejto funkcie.

Ako jedni z prvých na túto novú skutočnosť reagovali zástupcovia skupiny Svedkovia Liehovovi, ktorí už v minulosti nejedenkrát zaskočili verejnosť.

Na sociálnych sieťach sa dlhodobo pokúšajú o zvýšenie povedomia o svojej skupine, ktorú prezentujú ako “prinášajúcu pravé svedectvo o jedinom a pravom zhasiteľovi smäda Liehovi Špiritovi, ktorý bol za nás vypálený a do fľaše daný. Cirkev čerpá svoje poznatky zo slov, ktoré vyslovil mocný Liehova skrze ústa netriezvych prorokov a podobnosť s učením iných náboženstiev je čisto náhodná.”

V liste žiadajú o pomoc, ponúkajú za ňu “pozvanie na jedno”

Zástupcovia Svedkov Liehovových v liste prosili Annu Záborskú o pomoc so zaregistrovaním cirkvi: “Naša cirkev už chystá zber 50-tisíc čestných prehlásení potrebných na jej zaregistrovanie. Veríme, že nám následne budete nápomocnou pri samotnej registrácii na Ministerstve Kultúry. Samozrejme, že Vás za to radi pozveme na jedno.”

Ide o pohoršujúci status, ktorý prekračuje hranice kultúrnosti

Ako píše portál Noviny Plus, Anna Záborská na túto požiadavku reagovala odmietavo. “Z môjho pohľadu ide o pohoršujúci status, ktorý ďaleko prekročil hranice kultúrnosti. Normálne by som na to nereagovala, ale už nemožno zostať ticho,” odpovedala poslankyňa pre Noviny Plus TV JOJ.

“Zosmiešňovanie základných ľudských práv, kam nepochybne sloboda vierovyznania a presvedčenia patria, je jedným z prvých krokov k popretiu základných ľudských práv ako celku a teda k zničeniu demokratického a právneho štátu. Možno to vyzerá na prvý pohľad zábavne, ale história nás učí, že aj pohromy sa začínali zosmiešňovaním,” vyjadrila sa pre Noviny Plus ďalej poslankyňa.