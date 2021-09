Analytici pripravili vlastný automat. Ak nezmeníme taktiku, do októbra je Slovensko fialovo-čierne

Podľa ich analýzy by Krupina mala byť nie v červenej, ale rovno v čiernej farbe. Vo svojom novom príspevku vysvetľujú dôvody, prečo ju takto označili.

Počet prípadov za posledný týždeň vzrástol o 100 percent, informuje agentúra TASR. Rovnako sa zvýšil aj počet výjazdov záchrannej zdravotnej služby. Do nemocníc prijímame asi 11 pacientov denne.

Prípady sú však rozličné, viac pribúda pacientov, ktorí nie sú zaočkovaní. Podobná situácia je aj v zahraničí a okolitých krajinách. V porovnaní s minulým rokom sa Slovensko dnes nachádza tam, kde minulý rok na konci septembra. 2,4 milióna osôb už dostalo aspoň jednu dávku vakcíny.

Hádžeme hrach na stenu, nahádzali sme ho vrecia a budeme pokračovať

Slovensko je nepochybne krajinou, ktorá vedie s rýchlosťou nárastu počtu prípadov. Podľa analytikov je preto naša taktika takou, v ktorej je obrovské množstvo dier a chýb.

Za tú najväčšiu však analytici považujú pomalý prechod na inú farbu: “Myslia si, že pri tak rýchlych a dramatických zmenách je OK, ak sa na dáta ohniska a okolia optikou “cez okresné dáta” pozrie Epiteam budúci pondelok a potom v stredu ohlási, aké farby by mali byť ten ďalší pondelok, tak TO NIE JE DOBRÉ,” kritizujú odborníci.

“Tak sa neriadi ani epidémia prasačieho moru, ani vtáčej chrípky a ani sa takouto postupnosťou krokov nedá riadiť / zamedziť šíreniu kovidu. Stále platí, že tie hranice farieb sú veľmi prísne.”

Opravený automat analytici vypracovali na základe publikovania testov, ktoré sa vyhodnocovali v predchádzajúcich 1 až 4 dňoch. Podľa neho sa teda v automate objavujú oveľa horšie farby okresov, ako je tomu oficiálne.

Prípady treba riešiť hyperohniskovo, dramatické obdobie v jednom okrese má trvať 2 až 3 týždne

“Problém napríklad v Hornom Vadičove, ale pohoda v Dolnom Vadičove. Viď Krupina predvčerom a včera Bytča a dnes Krupina,” opisujú analytici vo svojom príspevku.

Upozorňujú však na to, že delta má fázový postup. Podľa analytikov je dobrou správou, že variant prichádza do určitej oblasti a po určitom časovom limite zase mizne.

Podľa analytikov sa tomuto procesu nedá zabrániť. “Celé to dramatické obdobie trvá asi 3-4 týždne, Krupina ja v prvom týždni. Dajte si ktorýkoľvek okres z Británie do hľadáčika a uvidíte rovnaké krivky, ale rôznych časoch v rôznych okresoch. V prvej vlnke to schytajú mladí, v druhej to schytajú starkí.”

Krupina teda podľa postupu, ktorý stránka Dáta bez pátosu odporúča, už momentálne svieti na čierno.

“Ale Slovensku pomôže jedine riešenie ohnísk, hyperohnísk a okamžite. Inak bude Slovensko na prelome septembra a októbra fialovo-čierne s červenou Bratislavou.”

Za stredu odhalili PCR testy na Slovensku ďalších 478 nakazených. Počet hospitalizovaných sa zvýšil o 12 na 181 pacientov. Pribudli aj tri obete ochorenia COVID-19. „Za posledný týždeň je počet pozitívne testovaných na delta variant 356 vzoriek z celkového počtu 359 sekvenovaných vzoriek. Predstavuje to 99,2 percentné zastúpenie,“ pripomenulo Ministerstvo zdravotníctva SR, informuje agentúra TASR.