Američania rozmiestňujú na základne v zahraničí energetické zbrane. Chcú sa brániť pred novým typom útokov

S rozvojom nových technológií sa mení aj spôsob útokov na záujmové ciele. Asi najväčším strašiakom sú momentálne drony. Sú dostupné, ľahko ovládateľné a majú všestranné využitie. Útočník môže v lepšom prípade zo vzduchu získať vďaka umiestnenej kamere cenné informácie, v horšom prípade môže na dron umiestniť výbušninu a doručiť ju tak jednoducho k svojmu cieľu.

Takéto riziko si uvedomujú aj Americké vzdušné sily a vyvinuli technológie, ako sa voči takýmto útokom brániť. Ide o systémy HELWS, PHASER a THOR, ktoré využívajú laserové alebo mikrovlnné technológie. A ako informuje portál Popular Mechanics, americké letectvo teraz vyslalo tieto tri rôzne systémy na ochranu základní v zahraničí.

Vysokoenergetické zbrane

HELWS je laserový zbraňový systém, ktorý je umiestnený na terénnom vozidle Polaris MRZR. Laser je napojený na systém senzorov, ktoré detegujú, identifikujú a sledujú drony.

Keď sa zadá príkaz na zničenie, systém vystrelí laserový lúč, ktorým dron zničí. Na jedno nabitie, ktoré sa dá vykonať pomocou bežnej zástrčky, dokáže systém vystreliť desiatky takýchto lúčov.

Ďalšou zbraňou je PHASER vyvinutý spoločnosťou Raytheon, ktorá vyvinula aj systém HELWS. PHASER je ale mikrovlnný radarový vysielač, ktorý sa nachádza na prepravnom kontajneri. Je to akési mikrovlnné „delo“, ktoré vyžaruje frekvencie vo forme kónického lúča. Vďaka tomu dokáže zasiahnuť aj skupinu dronov a silnou energiou im zničí obvody v priebehu jednej mikrosekundy.

Tretím systémom je THOR, ktorý využíva rovnako mikrovlnnú technológiu ako PHASER a je dodávaný v prepravnom kontajneri. Jeho veľkou výhodou je, že nepotrebuje špeciálne zaškolovanie a vzhľadom na to, aký je to systém, tak stojí „iba“ 19 miliónov dolárov. Do akcie dokáže byť uvedený už po troch hodinách príprav.

Reálne nebezpečenstvo

Útoky dronov sú skutočným rizikom. Dokážu byť nenápadné, rýchle a spôsobiť značné škody. Môžu ohroziť stíhačky na základniach, ktoré stoja stovky miliónov dolárov, pričom dron, ktorý môže reálne spôsobiť škodu, stojí okolo 300 dolárov.

Využitie dronov na útok sa odohral už v roku 2018, keď sýrski povstalci takto zaútočili na ruskú základňu. Vtedy sa ale útok podarilo odvrátiť a všetky drony boli zostrelené či zajaté. Ak by sa to nepodarilo, mohlo to skončiť katastrofou. Je preto logické, že Američania túto hrozbu považujú za viac ako reálnu a chcú svoje základne proti nej zabezpečiť.