Ako dobre sa vyznáte v súčasných slangových výrazoch? Dokážte, že vám slovník modernej generácie nerobí problém

S príchodom nových generácií prirodzene prichádza aj obohacovanie slovníka o moderné výrazy, ktoré často spôsobujú problémy najmä staršej časti našej populácie. V niektorých prípadoch je však veľmi potrebné a praktické, aby si ľudia súčasné slangy osvojili. Hodiť sa im to môže hneď vo viacerých oblastiach života.

Flexiť, cashback či bookovať. To je len zlomok výrazov, s ktorými sa dnes bežne stretávame a mali by sme ich poznať. Sú totiž už každodennou súčasťou nášho fungovania a ich znalosť nám môže v rýchlej a digitálnej dobe značne uľahčiť život hneď vo viacerých aspektoch. Ako by ste ale tieto a ďalšie moderné výrazy vysvetlili staršej generácii? Vyskúšajte si to v našom novom kvíze a určite nám dajte vedieť, ako ste obstáli.