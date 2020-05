Ako bude vyzerať šírenie epidémie po podaní vakcíny? Vedci vytvorili model

Aj keď efektívny liek ani vakcínu sa zatiaľ nájsť nepodarilo, vedci sa nevzdávajú a každým dňom sme o krok bližšie k úspechu. V doteraz najrozsiahlejšej štúdii vytvorili odborníci model, ktorý vyobrazuje, ako vyzerá šírenie ochorenia pred vakcínou a po nej.

Ako informuje portál Medical Express, vedci sa rozhodli vytvoriť model, ktorý ukazuje, ako sa ochorenie šíri pred vakcínou a po nej. Keďže výskum koronavírusu je takpovediac v plienkach, v jednej z najrozsiahlejších štúdií svojho druhu sa vedci pozreli na šírenie osýpok. Zhromaždili údaje zozbierané v Anglicku za posledných 40 rokov, teda vrátane obdobia, kedy ešte očkovanie proti osýpkam neexistovalo a obdobia po zavedení očkovania. Ako informuje článok v časopise Nature Ecology & Evolution, pred vynájdením vakcíny sa ochorenie šírilo a pretrvávalo vo veľkých populáciách, ale aj v malých mestách.

Kedysi každoročne na následky osýpok zomieralo milión detí, vďaka očkovaniu sa však toto číslo podarilo znížiť na menej ako 200-tisíc. Za posledných 20 rokov sa v tejto oblasti podaril nesmierny pokrok. Snaha dostať pod kontrolu iné ochorenia, ako napríklad kiahne, však ukazuje, že to nie je také jednoduché. Prejsť od lokálneho zvládnutia k celosvetovému vyhladeniu ochorenia je mimoriadne náročné.

What are the relative roles of large cities and local metapopulation dynamics in driving spatiotemporal dynamics? We use fine-scale data from 1944-1994 England & Wales to explore this question. @NatureEcoEvo https://t.co/r0xvzTdaRk pic.twitter.com/4q8YdKSmAu

— Alex Becker (@adbecks) April 27, 2020