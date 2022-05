Ako bude Slovensko postupovať v prípade ruského plynu? Ako sa rozhodne EÚ, tak budeme konať, hovorí minister financií

Slovensko bude v prípade plynu konať podľa toho, ako sa dohodne Európska únia (EÚ).

Skonštatoval to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike minister financií Igor Matovič (OĽANO). Zároveň pripustil, že SR sa nevie zo dňa na deň odpojiť od ruských energií.

„Ako sa EÚ rozhodne, tak budeme konať.“

„Ako sa EÚ dohodne, tak budeme konať. Ja verím, že to bude v súlade so zdravým rozumom,“ vyhlásil Matovič. V takej dôležitej bezpečnostnej otázke ako je plyn, by sme podľa neho nemali konať ad hoc. Dodal, že Slovensko „nemá na to“, aby sa len tak zo dňa na deň dokázalo odpojiť od ruských energií.

Minister zároveň ubezpečil, že 1,3 miliardy eur, ktoré vláda avizovala na pomoc ľuďom so zdražovaním, je plne vykrytých. Opatrenia, ktoré sa skladajú z okamžitej aj systematickej pomoci, podľa neho zasiahnu tých, ktorí to potrebujú.

V súvislosti s rozhodovaním Národnej rady (NR) SR o žiadosti prokuratúry na vydanie súhlasu na vzatie do väzby lídra Smeru-SD a poslanca Roberta Fica uviedol, že parlament bude podľa neho rozhodovať o tom, či má mať Fico rovnaké práva ako obyčajní ľudia.

Dodal, že z pohľadu koalície sú obavy, ako zahlasuje Sme rodina. Toto hnutie je podľa Matoviča v ťažkej situácii pre obvinenie poslanca Martina Borguľu (Sme rodina). „Možno aj trošku kalkulujú s tým, že keď teraz oni podržia Fica, potom zase Fico podrží ich,“ myslí si Matovič. Hlasovanie v tejto veci bude podľa neho vizitkou celej koalície.