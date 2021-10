Ak sa situácia zhorší, riešenie je jasné. Už aj v Česku zvažujú zaviesť povinné covidpasy do práce

V prípade ďalšieho zhoršovania situácie so šírením koronavírusu zváži česká vláda sprísnenie opatrení. Jednou z možností je, aby do práce smeli chodiť iba ľudia s covidpasom – teda potvrdením o zaočkovaní alebo prekonaní covidu, prípadne s negatívnym testom, ktorý by si však museli sami zaplatiť.

Po pondelkovom rokovaní ústredného krízového štábu to oznámil jeho predseda, odchádzajúci minister vnútra Jan Hamáček, informoval portál Novinky.cz.

Česko sprísnilo opatrenia

“Ministerstvo práce a sociálnych vecí pripravuje výklad príslušného paragrafu zákonníka práce za týmto účelom,” uviedol Hamáček. Na začiatku novembra plánujú plošné testovanie v školách v okresoch s týždenným výskytom nákazy vyšším než 300 prípadov na 100 000 obyvateľov. Podľa aktuálnych údajov sa to bude týkať ôsmich okresov v Olomouckom a Moravsko-sliezskom kraji.

Hamáček tiež informoval, že napriek rozhodnutiu súdu o zrušení povinnosti vypĺňať príjazdový formulár pri návrate do ČR sa táto povinnosť zachová. “Ministerstvo zdravotníctva doplní odôvodnenie,” povedal. V ČR pribudlo za nedeľu približne 1820 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je o tisícku viac než pred týždňom. Pre Český rozhlas to v pondelok uviedol riaditeľ Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky Ladislav Dušek.

Rastie aj počet hospitalizovaných, avšak tých v ťažkom stave výrazne nepribúda – v celej krajine ich je menej než 140. Od pondelka začali v Česku platiť prísnejšie opatrenia. Po novom treba nosiť respirátory vo všetkých vnútorných priestoroch vrátane pracovísk. Na pracovisku ich musia nosiť všetci ľudia, ktorí nedodržia rozostup jedného a pol metra od kolegov.

Ďalšie zmeny v opatreniach prídu od 1. novembra. Personál reštaurácií bude musieť kontrolovať u hostí doklad o bezinfekčnosti. Nebude to musieť byť hneď pri vchode, stačí vo chvíli, keď sa hostia usadia.