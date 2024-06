Ak platíte týmto spôsobom, míňate viac peňazí: Ak chcete ušetriť, urobte toto, ukazuje štúdia

Aj keď sa to možno nezdá, práve peniaze vo veľkom formovali nás a našu spoločnosť. Ich potreba sa prejavila už v začiatkoch civilizácie, keď sa začal realizovať výmenný obchod a bolo potrebné nejaké univerzálne a všeobecne akceptovateľné platidlo. Počas tisícročí sa platidlá menili, od rozličných mušieľ, kožušín, obilnín, cez rôzne bežné či drahé kovy a následne mince či papierové peniaze až po súčasnosť, kedy sa vo veľkej miere využíva bezhotovostná platba.

Míňame viac

A práve bezhotovostná platba je fenoménom poslednej doby. Je skutočne jednoduchá a praktická, no ako ukazuje nová štúdia publikovaná v časopise Journal of Retailing, bezhotovostné platby spôsobujú, že jednoducho míňame viac.

Vedci z univerzity v Adelaide a z univerzity v Melbourne — ako uvádza Science Alert — vykonali metaanalýzu 71 publikovaných prác a skúmali míňanie v 17 krajinách.

Zistili, že jednoduché priloženie karty či smartfónu (prípadne hodiniek, náramku či prsteňa) k platobnému terminálu vedie k tomu, že si menej strážime svoj rozpočet v porovnaní s tým, ak platíme v hotovosti. Pravdepodobne je to preto, lebo fyzicky nevidíme samotné míňanie.

Hlavný autor metaštúdie, Lachlan Schomburgk, radí, že ak nevieme mať kontrolu nad svojimi výdavkami, máme platiť v hotovosti, keďže to pôsobí ako metóda sebakontroly. „Pri použití hotovosti ľudia fyzicky počítajú a odovzdávajú peniaze, čím je akt míňania výraznejší„.

Bezhotovostné platby máme radi pri luxusnom tovare

Aj keď rozdiel vo výdavkoch medzi bezhotovostnými platbami a hotovosťou nebol veľký, bol podľa vedcov významný. Najviac bol pritom viditeľný pri výdavkoch za luxusný tovar, napríklad pri šperkoch či drahom oblečení. Za tieto tovary sa ľuďom ľahšie platí bezhotovostne, ako fyzickými peniazmi.

Zaujímavé je, že čo sa týka prepitného či napríklad darovania peňazí, tak tu vedci nezaznamenali rozdiely, aj keď predpokladali, že aj tu bude väčšie míňanie pri bezhotovostnej platbe.

Vedci by chceli v nasledujúcich výskumoch zistiť tiež rozdiely v rámci bezhotovostných platieb, napríklad porovnanie používania platby kartou s Apple či Google Pay. Taktiež by do svojich porovnaní radi zahrnuli kryptomeny, či iné spôsoby moderných platieb.

„Prechod k bezhotovostnej spoločnosti sa zdá byť nezastaviteľný. Veríme, že tento výskum je kľúčový, pretože nám umožňuje pochopiť, ako tento prechod ovplyvňuje naše správanie pri výdavkoch,“ uzatvára Schomburgk.