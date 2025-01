Ak nespravíte túto vec, hrozí vám pokuta až 3-tisíc eur: Státisíce Slovákov musia do konca januára splniť dôležitú povinnosť

Do konca januára si musí viacero Slovákov splniť povinnosti voči štátu. Ak ste v uplynulom roku nadobudli nehnuteľnosť, alebo ste sa stali jej správcom, zbystrite pozornosť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Do stredy 31. januára je potrebné podať daň z nehnuteľností, týka sa to Slovákov, ktorí nadobudli v roku 2024 nehnuteľnosť, alebo sa stali jej správcom, nájomcom a užívateľom, uvádza sa na portáli slovensko.sk. Do konca mesiaca je zároveň priestor na poslanie žiadosti o prípadné oslobodenie alebo zníženie dane, ak sa vás to týka. Osobitosťou tejto dane je, že sa platí vopred.

Vysoká pokuta

„Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, t. j. v priebehu uplynulého roka sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, a to 1. januára z daňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto povinnosť,“ informuje štát.

Na vyššie spomínaný dátum si treba dať pozor, ak nepodáte daňové priznanie alebo žiadosť načas, hrozí vám pokuta, ktorá sa môže pohybovať v sume od od 5 do 3-tisíc eur. Spôsoby podania priznania sú dva. Prvým je, že ho pošlete poštou, alebo ho odnesiete osobne v papierovej forme. Poslať sa však dá aj elektronickou formou prostredníctvom elektronického formulára, nie však všade.

„Zákon neustanovuje povinnosť mesta alebo obce poskytovať elektronické služby, a teda napr. podať daňové priznanie elektronickými prostriedkami, avšak ustanovuje možnosť ich poskytovania,“ uvádza sa na slovensko.sk.

Daň z motorového vozidla

Blíži sa aj termín na podanie daňového priznania k motorovým vozidlám. To je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. januára 2025. Týka sa vás v prípade, ak vyžívate auto na podnikateľské účely alebo inú zárobkovú činnosť. Bližšie sme vás o tom informovali v tomto článku.