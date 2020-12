Ak chcete, aby bol balík doručený do Vianoc, máte už len pár dní. O kuriérov je vysoký záujem

Predsviatočné obdobie prináša už tradične zvýšený záujem o poštové služby, či už posielanie listových zásielok alebo balíkov. Slovenská pošta prijme denne v predvianočnom období viac ako 1,1 mil. zásielok.

Práve preto, aby bol balík doručený do Vianoc, najneskorší termín zaslania balíka je podľa Slovenskej pošty piatok 18. decembra. “Odporúčame zákazníkom, aby si posielanie zásielok nenechávali na poslednú chvíľu,” konštatovala to v pondelok hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.

Zvýšený záujem o kuriérov

V závislosti od aktuálnych potrieb prispôsobuje Slovenská pošta počty kuriérov, pričom sa tieto počty denne menia. Oproti bežnej prevádzke sú v tomto období navýšené počty kuriérov v priemerne o 8 až 10 %. Pošta zároveň eviduje zvýšený záujem o doručenie zásielok na adresu, teda kuriérom. V porovnaní s minulým rokom pošta zaznamenáva nárast o takmer 40 %.

“Ak by zákazník chcel poslať pohľadnicu či list 2. triedy v rámci Slovenska tesne pred Vianocami, odporúčame ju podať najneskôr v piatok 18. decembra, u listov 1. triedy odporúčame najneskorší termín podania v pondelok 21. decembra. Ak chce klient poslať balík v rámci Slovenska tak, aby bol doručený na Vianoce, odporúčame ako posledný termín piatok 18. decembra,” doplnila Dorčáková.

Pri posielaní balíkov do zahraničia sa lehoty doručenia rôznia v závislosti od štátu určenia. “V predvianočnom období treba prihliadať aj na zvýšené riziko nepriaznivého zimného počasia, čo môže byť príčinou zdržania zásielky nielen na Slovensku, ale aj v krajine určenia, a tiež treba myslieť na to, že aj iné poštové podniky zaznamenávajú v tomto období zvýšený počet zásielok.

Okrem toho v súvislosti s COVIDom-19 platia v súčasnosti určité obmedzenia v medzinárodnej preprave, ktoré môžu výrazne vplývať na celkový čas doručenia. Preto odporúčame podať listové zásielky do zahraničia najneskôr v piatok 18. decembra a balíky najneskôr vo štvrtok 17. decembra,” upozornila hovorkyňa Slovenskej pošty.

Ako to vyzerá s kuriérskymi službami?

Na doručovanie sme sa opýtali aj kuriérskej služby. Posledné týždne roka bývajú pre internetové obchody najsilnejším obdobím. S tým

súvisí nárast prepravených balíkov cez siete kuriérskych spoločností. Podľa kuriérskej spoločnosti DPD by si ľudia tento rok nemali nechávať nákupy na poslednú chvíľu. Darčeky na internete bude totiž kupovať omnoho viac ľudí ako zvyčajne. Vianoce sa pre kuriérov

tento rok začnú o niekoľko týždňov skôr.

Vianočná sezóna sa zvyčajne pre internetové obchody a kuriérske spoločnosti začína začiatkom novembra. Počet zásielok kulminuje okolo tzv. Black Friday a už neklesne až do Vianoc. Objem prepraveného tovaru sa zvykne zvýšiť o viac ako 60 %. So zhoršujúcou sa

druhou vlnou pandémie však výrazne rastie počet zásielok už dnes. „Tento rok očakávame nástup predvianočnej sezóny o niekoľko týždňov skôr. Predpokladáme, že množstvo zásielok, ktoré v posledných týždňoch roka prepravíme, bude ešte výrazne vyššie ako počas minuloročnej sezóny,“ hovorí Pavuk, generálny riaditeľ DPD na Slovensku. Mnohí ľudia podľa neho nebudú chcieť tráviť čas v nákupných centrách, ale spoľahnú sa na on-line nákupy.

DPD radí zákazníkom, aby tento rok nenechávali nákupy na poslednú chvíľu. Aj internetové obchody totiž majú svoje kapacity a skladové možnosti, ktoré môžu v tomto čase zvládnuť. Pri objednávke by si mal zákazník overiť, či je tovar na sklade a pripravený na okamžité

odoslanie. „Zásielky, ktoré budú objednané a odoslané do našej siete do 18. decembra, stihneme doručiť do Vianoc. Po tomto termíne už doručenie do Vianoc nebudeme môcť garantovať. Pri objednávkach zo zahraničia však odporúčam robiť posledné nákupy ešte o týždeň – dva skôr,“