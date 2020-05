Aj Instagram môže byť náučný: Toto je 6 profilov, ktoré sa oplatí kvôli videám sledovať

Bežné platformy sa však postupom času menia a my už nie sme odkázaní len na Facebook a YouTube. Jednou z najpopulárnejších sociálnych sietí sa stáva práve Instagram.

Instagram už dávno nie je len o fotografiách. V júni bude instagramová IGTV oslavovať dva roky a napriek tomu, že to zo začiatku nevyzeralo ako niečo, čo by mohlo nahradiť YouTube, krátke videá sa stali čoraz populárnejšími. Pozitívum je, že keď v aplikácii sledujete dlhšie video, automaticky sa môžete prepnúť na IGTV bez toho, aby ste to museli hľadať niekde inde.

Zjednotenie videoobsahu

Videá sú dlhšie ako tie štandardné, na ktoré sme zvyknutí, preto bolo dobrým krokom, že sa vývojári rozhodli takýmto spôsobom zjednotiť videoobsah. Práve vďaka Orange Prima môžete sledovať videá na tejto platforme, koľko len chcete. Číslo si môžete preniesť aj online a 10 GB dát budete mať za super cenu, 10 eur.

Série videí

Možno ste nevedeli o tom, že IGTV nedávno spustilo aj možnosť série videí. Vtedy si daný človek môže vo svojom profile vytvoriť videá, ktoré na seba budú nadväzovať a pokiaľ si nastavíte upozornenia, žiadny nový diel vám neujde. Pripravili sme si pre vás aj zoznam zaujímavých a inšpiratívnych profilov, ktorých série môžete začať na IGTV sledovať hneď teraz. Zaručujeme vám, že vás svojou osobitosťou určite dostanú.

Nielen pre milovníkov prírody

Okrem toho, že Instagram National Geographic je plný rôznych prírodných, architektonických či vedeckých fotografií s príbehom, v sekcii s videami môžete nájsť série, od ktorých sa nebudete vedieť odtrhnúť. Za zmienku stojí minimálne Wild Life či Untamed, ktoré majú už teraz milióny zhliadnutí.

Ak vás fascinuje jedlo

Pokiaľ patríte ku pôžitkárom a milujete dobré jedlo, s profilom Food Network dostanete všetko a ešte viac. Asi nie je žiadnym tajomstvom, že mnohí ľudia zbožňujú sledovať rýchle videá o varení. Na tomto profile ich nájdete toľko, že pri nich budete schopní presedieť celé hodiny. Ich série sú rozdelené do rôznych kategórií, pozrieť si napríklad môžete aj to, ako sa pripravuje večera na Deň vďakyvzdania.

Keď chcete opustiť planétu

Ak ste celý život túžili stať sa astronautom a poletieť do vesmíru, oplatí sa vám sledovať hlavne profil NASA. So sériami videí to slušne rozbiehajú a všetky majú viac ako milión videní. Do pozornosti by sme dali hlavne sériu What’s Up, kde každý mesiac ukazujú, ako vyzerá nočná obloha.

Pre ženy, ktoré nezaháľajú

Jedna z najznámejších Youtuberiek a vlogeriek na svete, Britka Zoë Sugg, má na celom svete obrovské množstvo fanúšikov. V poslednej dobe sa však viac ako nakrúcaniu na Youtube venuje radšej kratším videám na Instagrame. Série videí má rozdelené do niekoľkých kategórií a môžete si vybrať, ktoré budete sledovať.

Hudba bude všade s vami

Asi neexistuje nikto, kto by nepoznal MTV, málokto už však vie, že na svojom Instagrame sa nezaoberá len hudobnými novinkami. Tvorí aj zaujímavé videá a zábavné série so známymi spevákmi, speváčkami aj hudobnými skupinami. Za zmienku stojí určite 60 Second Draw alebo Pop Quiz.

Ak vám chýba cestovanie

Jeden z trochu neznámejších cestovateľských profilov na Instagrame je aj Andy To. Jeho videá sú zaujímavé hlavne tým, že sú nakrúcané len na telefón, no ak by ste sa chceli v tejto chvíli preniesť na druhý koniec planéty, vďaka nemu to skutočne môžete dosiahnuť.

Sledujte videá, koľko len chcete

Na Instagrame je obrovské množstvo inšpiratívnych profilov, ktoré sa oplatí sledovať. Pri videách niektorých z nich sme schopní stráviť aj hodiny. Aby ste sa už nemuseli starať o to, koľko dát míňate počas pozerania videí, využite Prima Dáta na Orange. Zároveň, ak si kartu aktivujete do 15. apríla, automaticky ste zaradený do súťaže o iPhone 11.

V spolupráci s Orange